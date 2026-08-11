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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۲

نوشادی: موکب‌های ایرانی و عراقی آماده میزبانی از زائران در مشهد هستند

نوشادی: موکب‌های ایرانی و عراقی آماده میزبانی از زائران در مشهد هستند

بوشهر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور گفت: صدها موکب از ایران و عراق آماده پذیرایی از میلیون‌ها زائر در مشهد مقدس هستند.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام زیارت و حضور گسترده زائران در مشهد مقدس، صدها موکب از ایران و عراق برای خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران آماده شده‌اند.

وی افزود: این مواکب با استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردم، خدمات مختلفی از جمله اسکان، پذیرایی، توزیع آب و اقلام مورد نیاز و خدمات فرهنگی و اجتماعی را به زائران ارائه خواهند کرد.

نوشادی با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از پنج میلیون زائر در مشهد مقدس، گفت: هماهنگی‌های لازم برای افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی انجام شده و تلاش می‌شود زائران در طول حضور خود در مشهد از خدمات مناسب و شایسته برخوردار شوند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور تأکید کرد: حضور موکب‌های ایرانی و عراقی جلوه‌ای از همدلی و وحدت ملت‌های ایران و عراق است و هیئت‌های مذهبی نیز همانند سال‌های گذشته بخش مهمی از ظرفیت مردمی برای خدمت به زائران را فراهم خواهند کرد.

کد مطلب 6913727

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