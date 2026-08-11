نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام زیارت و حضور گسترده زائران در مشهد مقدس، صدها موکب از ایران و عراق برای خدمترسانی و پذیرایی از زائران آماده شدهاند.
وی افزود: این مواکب با استفاده از ظرفیت هیئتهای مذهبی و مشارکت مردم، خدمات مختلفی از جمله اسکان، پذیرایی، توزیع آب و اقلام مورد نیاز و خدمات فرهنگی و اجتماعی را به زائران ارائه خواهند کرد.
نوشادی با اشاره به پیشبینی حضور بیش از پنج میلیون زائر در مشهد مقدس، گفت: هماهنگیهای لازم برای افزایش ظرفیت خدمترسانی انجام شده و تلاش میشود زائران در طول حضور خود در مشهد از خدمات مناسب و شایسته برخوردار شوند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور تأکید کرد: حضور موکبهای ایرانی و عراقی جلوهای از همدلی و وحدت ملتهای ایران و عراق است و هیئتهای مذهبی نیز همانند سالهای گذشته بخش مهمی از ظرفیت مردمی برای خدمت به زائران را فراهم خواهند کرد.
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