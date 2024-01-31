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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۰

رییس تعزیرات حکومتی البرز خبر داد؛

محکومیت بیش از ۲ میلیاردی قاچاقچی پوشاک در قزوین

محکومیت بیش از ۲ میلیاردی قاچاقچی پوشاک در قزوین

قزوین- رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان البرز از محکومیت ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریالی قاچاقچی کفش، پوشاک و فراورده های خوراکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزیزخانی گفت: پرونده یک دستگاه خودرو باری حامل انواع کفش، پوشاک، فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی قاچاق به ارزش ۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی البرز رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان البرز افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته عزیزخانی، شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیش از کالای کشف شده است، ۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال معادل ارزش کالا به جریمه نقدی اضافه و متهم را جمعاً به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

عزیزخانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی ۱۳۵ ثبت یا برای رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

کد مطلب 6009857

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