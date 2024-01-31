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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان:

هفت هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کردستان توزیع می‌شود

هفت هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کردستان توزیع می‌شود

سنندج_جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر هفت هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کردستان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان اظهار کرد: ساخت پروژه‌های محرومیت زدایی در اولویت برنامه‌های سپاه بوده و در دهه فجر امسال نیز از اولویت‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های زیادی برای ایام دهه فجر پیش‌بینی شده است، افزود: توزیع هفت هزار بسته معیشتی بین نیازمندان کردستان از جمله این برنامه‌ها است.

جانشین سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: ورود کاروان ۴۰ نفره محفل به کردستان از دیگر برنامه‌های سپاه است که این کاروان از امروز وارد شهر قروه می‌شوند و در شهرهای قروه، سنندج، مریوان، سقز و بانه طی ایام دهه فجر برنامه خواهند داشت.

وی تصریح کرد: اجرای محافل قرآنی در مساجد و مدارس و حضور در جمع قرآنیان استان از برنامه‌های این کاروان است.

وی بیان کرد: در مجموع یک‌هزار و ۳۶۰ برنامه ویژه دهه فجر با شعار «جشن ملی، مشارکت پرشور و آینده روشن» در کردستان اجرا می‌شود.

کد مطلب 6009975

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