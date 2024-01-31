افتتاح ۴۲۶ پروژه میراث فرهنگی و صنایع دستی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک دهه مبارکه فجر اظهار کرد: پروژههای مرتبط با وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی به سطح ۴۲۶ پروژه و سقف اعتباری ۹/۱۰ همت، در دهه فجر در کشور افتتاح خواهند شد.
ویافزود: با افتتاح این پروژهها، ۵ هزار و ۱۸۲ مورد اشتغال ایجاد خواهد شد؛ افتتاح ۲ هتل ۵ ستاره در مشهد و پروژههای کوچکتر و همچنین پروژههایی در صنایع دستی و میراث فرهنگی را خواهیم داشت؛ البته بخش دیگری از پروژهها را در اسفند ماه افتتاح خواهیم کرد.
ضرغامی ادامه داد: در حوزه گردشگری هم ۵۶۱۱ تخت به مجموعه تختهای اقامتگری افزوده خواهد شد.
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