به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این مدل ها عبارتند از Xiaoxin Pro۱۴ ۲۰۲۴ Ryzen Edition، Xiaoxin Pro۱۶ ۲۰۲۴ Ryzen Edition، Xiaoxin ۱۴ ۲۰۲۴ Ryzen Edition و Xiaoxin ۱۶ ۲۰۲۴ Ryzen.

نکته مهم این محصولات جدید استفاده از نسل دوم پردازشگرهای AI PC شرکت AMD در آنها به نام Ryzen ۷ ۸۸۴۵Hاست. علاوه بر پردازشگر جدید AI PC، وجوه دیگر دستگاه تقریبا مشابه لپ تاپ های Xiaoxin ۲۰۲۳ Ryzen است.

به عنوان مثال Xiaoxin Pro۱۴ ۲۰۲۳ Ryzen دارای پردازشگر R۷ ۷۸۴۰HS است و با حافظه استاندارد ۳۲GB LPDDR۵x و حافظه SSD یک ترابایتی عرضه شد. Xiaoxin Pro ۱۶ ۲۰۲۳ نیز در آگوست سال گذشته میلادی عرضه شد و مشخصات مشابه با نمایشگر ۱۶ اینچ، وضوح ۲.۵K و ۱۲۰ هرتز داشت.