آغاز فروش گواهی سپرده ۳۰ درصدی در بانک ملت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، به استناد مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) یک ساله از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ به مشتریان عرضه می‌کند.

بر این اساس، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بانک ملت با نام و دارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار هستند.

این گزارش حاکی است، نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده جدید بانک ملت ۳۰ درصد سالانه و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن پیش از تاریخ سررسید، معادل ۱۲ درصد سالیانه خواهد بود.

یادآوری می شود، با توجه به حداکثر نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، این گواهی‌ها فرصتی جذاب برای سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود.