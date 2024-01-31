به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی در جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان به تشریح وظایف و فعالیت‌های این شورا پرداخت و افزود: شورای شهر و شهرداری همدان اهمیت ویژه‌ای به پژوهش و مطالعات می‌دهند و تلاش ما بر این است تا پژوهش‌های صورت گرفته، تقویت کننده سیستم‌های اجرایی مدیریت شهری باشند.

رضایی با اشاره به اینکه در مدتی که مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان راه اندازی شده توانسته جایگاه خود را در بین مدیریت شهری و جامعه علمی پیدا کند، گفت: در تلاش هستیم با ایجاد تعامل بین مراکز علمی- پژوهشی، دانشگاهی و سایر نهادهای مرتبط، زیرساخت‌های علمی و مطالعاتی در پروژه‌های شهری را تقویت کنیم تا مرکز پژوهش‌ها سالیان سال به شهر خدمات پژوهشی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه مجموعه‌های پژوهشی شورا و شهرداری می‌توانند با هم‌افزایی و همفکری بازوی توانمند علمی برای پیشبرد اهداف عالی مدیریت شهری باشند، اضافه کرد: مرکز پژوهش‌ها بازوی علمی شورای شهر محسوب می‌شود به گونه‌ای که این مرکز در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های علمی انجام داده و نتایج حاصله را در اختیار کمسیون‌های شورا قرار می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های شورا بازوی علمی مدیریت شهری همدان است

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه به نقش مرکز پژوهش‌های شورا در پیشبرد امور شهری اشاره کرد و گفت: این مرکز بازوی علمی و مهم شورای شهر است و می‌تواند مدیریت شهری را مسیر اجرای دقیق و علمی برنامه‌ها و طرح‌ها کمک کند.

محمود مسگریان با بیان اینکه توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر جامعه‌ای بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود، اظهار داشت: در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه‌ای به شمار می‌آید و اگر پژوهشی نباشد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و متعاقب آن سکون و رکود در جامعه حاکم خواهد شد.

مسگریان با تاکید بر اینکه لازم است در بخش‌ها و پژوهش‌های مختلف مطالعات عمیقی صورت پذیرد، یادآور شد: در این راستا به ویژه در اجرای پروژه‌های مهم و اثرگذاری که تأثیرات فرهنگی اقتصادی ویژه‌ای در شهر دارد باید مطالعات و پژوهش‌های عمیقی بر آن صورت پذیرد، چرا که ما با شهری زنده مواجه هستیم به هرگونه اقدام و اجرای برنامه و پروژه‌ای در شهر عکس‌العملی را به دنبال خواهد داشت و باید این پروژه‌ها متناسب با شرایط و در زمان مناسبی اجرا شوند.

وی با اشاره به نقش پژوهش در توسعه شهری همدان اضافه کرد: وجود مرکز پژوهش‌ها موجب توانمندی در خصوص تدوین و برنامه‌ریزی امور مدیریت شهری همدان شده و روند برنامه‌ریزی را تسریع کرده است.