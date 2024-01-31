معرفی برگزیدگان رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی فر شامگاه چهارشنبه در حاشیه اجلاسیه بزرگ فعالان فضای مجازی خراسان رضوی که با حضور چهرههای برتر فضای مجازی در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد به ظرفیت فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: ما در جنگ ترکیبی سختی قرار داریم و دشمن با تمام توان از همه ظرفیتهای خود بهره میگیرد.
مسؤول فضای مجازی سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: یکی از ابعاد اصلی این جنگ، عملیاتهای شناختی است یعنی با استفاده از محتواهای خود، در چارچوب عقاید و باورهای ما تغییر ایجاد کنند لذا باید ظرفیت فضای مجازی و رسانه داخلی پای کار بیاید.
وی با بیان این مطلب که به دنبال ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در تولیدات محتوایی و انتشار آنها در فضای مجازی هستیم، تشریح کرد: رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی استعدادها و ظرفیتها و استعدادهای استانی برگزار شد.
امینی فر گفت: همچنین ارتباط شرکتهای تولید محتوا با مدیران دستگاهها و ارگانهای مختلف و سفارش کار به آنها نیز از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.
مسؤول فضای مجازی سپاه امام رضا (ع) در خصوص اجرای رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج عنوان کرد: تیمهای شرکت کننده در سه رشته پویانمایی، بازیهای موبایلی و اپلیکیشن که موضوع محوری آنها دفاع مقدس است به رقابت پرداختند.
وی اظهار کرد: برگزیدگان در ۴۸ ساعت به رقابت پرداختند و در هر رشته ۳ تیم و در مجموع ۹ تیم به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
امینی فر بیان کرد: اجلاس با حضور فعالان فضای مجازی در جهت نقش این افراد در پیشرفت کشور و هم عهد شدن برای مشارکت حداکثری در انتخابات برگزار شده است.
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