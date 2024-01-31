روسیه: ۱۰ حمله ارتش اوکراین دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از افزایش تلفات نظامی ارتش اوکراین در درگیری های شبانه‌روز گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد نیروهای مسلح این کشوردر ۲۴ ساعت گذشته موفق به دفع شش حمله نظامیان اوکراینی در منطقه کوپیانسک، سه حمله در نزدیکی منطقه کراسنی لیمان و یک حمله در منطقه دونتسک جنوبی شدند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای روسیه در منطقه دونتسک موفق به پیشروی شدند. در درگیری های این منطقه، نیروهای روسی، نظامیان و تجهیزات ارتش اوکراین را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه ۳۱۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. یک دستگاه تانک متعلق به ارتش اوکراین هم در این حملات هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک سیستم موشکی ضدهوایی IRIS-T و نیز ایستگاه راداری شناسایی اهداف هوایی ارتش اوکراین را منهدم کرده است.