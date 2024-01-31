حمله اوکراین به پالایشگاه نفتی در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات اوکراینی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کردند نظامیان ارتش این کشور حملات تازه ای را علیه پالایشگاه نفتی در روسیه صورت دادند.

جزییات بیشتری از این حمله از جمله تلفات و خسارات احتمالی آن هنوز منتشر نشده است. روسیه هنوز این حمله را تایید نکرده است.

پیش از این نیز پالایشگاه بزرگ نفتی نووشاختینسک در منطقه روستوف، که یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفتی جنوب روسیه است، هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت. این پالایشگاه بزرگ نفتی در منطقه روستوف واقع در پنج کیلومتری مرز اوکراین قرار دارد و در نتیجه این حمله پهپادی آتش سوزی گسترده‌ای در آن روی داد.