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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۶

پنجره مهر؛

باخت‌های سریالی تیم والیبال نیان الکترونیک

باخت‌های سریالی تیم والیبال نیان الکترونیک

مشهد- تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. شاگردان حامد صمدی که در دور برگشت بازی‌ها به هیچ تیمی نه نگفته اند، پنجمین باخت متوالی خود را کسب کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال ایران مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.

باتوجه به شکست شهرداری گنبد، نیان در همان مکان دوازدهم جدول چهارده تیمی لیگ باقی ماند.

تصویربردار: وحید بیات

کد مطلب 6010808

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