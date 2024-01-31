مشهد- تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. شاگردان حامد صمدی که در دور برگشت بازی‌ها به هیچ تیمی نه نگفته اند، پنجمین باخت متوالی خود را کسب کردند.