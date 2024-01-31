به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال ایران مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.
باتوجه به شکست شهرداری گنبد، نیان در همان مکان دوازدهم جدول چهارده تیمی لیگ باقی ماند.
تصویربردار: وحید بیات
مشهد- تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. شاگردان حامد صمدی که در دور برگشت بازیها به هیچ تیمی نه نگفته اند، پنجمین باخت متوالی خود را کسب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نیان الکترونیک مشهد در هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال ایران مقابل پیکان تهران با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.
باتوجه به شکست شهرداری گنبد، نیان در همان مکان دوازدهم جدول چهارده تیمی لیگ باقی ماند.
تصویربردار: وحید بیات
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