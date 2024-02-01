رییس جمهور جمعه میهمان میناب و بشاگرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه سفر به هرمزگان، فردا به میناب و بشاگرد سفر می‌کند. رئیس جمهور در سفر بشاگرد، ۸۵ کیلومتر راه روستایی را به بهره برداری می‌رساند.

به گفته فرماندار بشاگرد، در بشاگرد در کل ۴۳ سال قبل از این دولت ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی ساخته شده بود و در این دولت، ۸۵ کیلومتر راه جدید روستایی ساخته شده است.

افتتاح سد برکا، ۷۰۰ ظرفیت خوابگاهی جدید مدارس، ۶۹ کلاس درس جدید، ۷ زمین چمن روستایی، زمین چمن شهر سردشت و ۳ راهدارخانه در حوزه گافر و پارامون بشاگرد از دیگر پروژه‌هایی است که رئیس جمهور در سفر به بشاگرد، آنها را رسماً مورد بهره برداری قرار می‌دهد.

همچنین فردا در بشاگرد، طرح بزرگ کشت نخل مجول نیز آغاز می‌شود. مجول نوعی خرمای مرغوب با بازار جهانی است که صادرات آن، ارزآوری بالایی دارد.

همچنین فردا با حضور رئیسی، مطالعات اکتشافی پهنه‌های معدنی در منطقه بشاگرد آغاز می‌شود. همچنین برنامه ریزی شده تا رئیس جمهور در میناب نیز دیدار مردمی داشته باشد.