۵۰۰میلیارد تومان اعتبار به توسعه بشاگرد ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی صبح جمعه در اجتماع مردم شهرستان بشاگرد با اشاره به لغو سفر رئیس جمهور به این منطقه بدلیل شرایط نامساعد جوی، اظهار داشت: بنده نیز از ساعت ۴ صبح به سمت بشاگرد حرکت کردم اما در طول مسیر مشاهده کردم که شرایط بارشی شدید بود و لذا خلبان‌های بالگرد رئیس جمهور تأکید کرده‌اند که امکان پرواز وجود ندارد ولی با این حال رئیس جمهور گفتند که بنده سلام گرم ایشان را به شما ابلاغ کنم و بگویم که بر عهدی که با شما بستم، هستم و حتماً بزودی سفری به این منطقه خواهم داشت.

وی افزود: ایشان به بنده ابلاغ کردند که ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بشاگرد به منظور هزینه کرد در زمینه بهبود وضعیت راه‌ها، آبخیزداری و بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند و ما نیز مازاد بر این مبلغ، ۱۰۰ میلیارد تومان برای توسعه آموزشی منطقه اختصاص خواهیم داد.

وزیر آموزش و پرورش در همین زمینه اضافه کرد: دو مدرسه شبانه روزی برای دختران و پسران منطقه بشاگرد ساخته خواهد شد چرا که بشاگرد بیشترین دانش آموز نیاز به مدارس شبانه روزی را در کشور دارد و اگر چه نگاه به این مدارس در دوره‌ای ضعیف شده بود اما ما این مهم را درک می‌کنیم و برای آن اقدام خواهیم کرد.

مرادصحرایی با اشاره به اینکه امروز افتتاح ۱۰۰۰ مدرسه در سراسر کشور را از بشاگرد با حضور رئیس جمهور برنامه ریزی کرده بودیم که بدلیل بارش شدید باران و شرایط نامساعد جوی، به زمان دیگری موکول شد اما بدانید که در دولت سیزدهم در همین منطقه در دو ساله اخیر ۶۹ کلاس درس جدید ساخته شده است و این روند ادامه دارد.