سفر وزیر کشور به جزیره هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور در دومین روز از سفر هیات دولت به استان هرمزگان به نمایندگی از رئیس جمهور با همراهی احسان کامرانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، معاون عمرانی وزارت کشور، فرماندار بندرعباس و مدیران کل دفاتر فنی و امور شهری استانداری عازم جزیره هرمز شد.

احمد وحیدی وزیر کشور در بدو ورود به جزیره از بخش های مختلف جزیره هرمز به ویژه زیرساخت ها بازدید بعمل آورد.

درمانگاه شبانه روزی هرمز، روند احداث منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، آب‌شیرین کن جزیره و روند تکمیل بلوار شرقی جزیره هرمز از جمله زیرساخت های بود که وزیر کشور به صورت میدانی از آنها بازدید به عمل آورد.

بازدید میدانی وزیر کشور از جزیره هرمز همزمان با دومین روز از سفر هیات دولت به استان هرمزگان به نمایندگی از رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.