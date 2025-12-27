معاون وزیر کشور: ورود گردشگران به جزیره هرمز یک فرصت بزرگ است

  1. استانها
هرمز- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، ورود مسافران و گردشگران به جزیره هرمز را یک فرصت بزرگ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی در جریان بازدید از جزیره هرمز، اظهار کرد: امیدواریم با شتاب بیشتری برنامه‌های توسعه‌ای و گردشگری در استان هرمزگان و به‌ویژه جزیره هرمز به مرحله عمل برسد.

وی بیان کرد: گزارش‌های این بازدید نیز به وزارت کشور و بخش‌های مربوطه منعکس می‌شود.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین به همراه استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران استانی از بخش‌های مختلف انجمن ضایعات نخاعی استان بازدید و بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های توان‌بخشی و اشتغال‌زایی افراد دارای معلولیت‌های جسمی و حرکتی تاکید کرد.

بطحائی بیان کرد: نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توانمندسازی اجتماعی این قشر از جامعه مهم و ارزشمند است.

وی همچنین ضمن حضور در نمایشگاه صنایع‌دستی و دست‌سازه‌های اعضای انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان، از کارگاه‌های تولیدی، آموزشی و مرکز فیزیوتراپی مجموعه نیز بازدید کرده و با مسئولان و اعضای این انجمن به گفت‌وگو پرداخت.

