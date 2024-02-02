اعلام همبستگی۳ هزار۵۰۰خبرنگار ایرانی با خبرنگاران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳ هزار ۵۷۴ نفر از خبرنگاران کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز همدلی و همدردی با خبرنگاران فلسطینی اعلام کردند: همکاران شما در جمهوری اسلامی ایران، پا به پای شما از روز نخست جنگ کنونی، اخبار مظلومیت‌های مردم بی گناه غزه را منعکس کردند و از هیچ تلاشی در حمایت از ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین فروگذار نکرده و نخواهند کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ (سوره مبارک آل عمران آیه ۱۶۹)

هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.

با سلام و احترام؛

درود ما بر شما فعالان سلحشور رسانه و عزت نگار فلسطینی که با شجاعت و قدرت، خواری و ذلالت دشمن صهیونیستی در مقابل مردم مظلوم، مقتدر و مقاوم فلسطین را به گوش جهانیان رساندید. شما که قابی بودید برای انعکاس رشادت‌ها و حماسه‌هایی که دلیرمردان مقاومت فلسطین در صحنه غزه خلق کردند.

جهان در کنار آرمان مقاومت و ملت فلسطین تمام قد ایستاده است و این شاید شیرین‌ترین حقیقتِ این روزهای تلخ است که رژیم صهیونیستی برای فرار از شکست، هر لحظه بر دامنه جنایات و کشتار مردم بی‌گناه فلسطین در غزه قهرمان می‌افزاید. این شیرینی تاریخی حاصل نمی‌شد جز در سایه رشادت‌ها و شهادت طلبی‌های شما غیورمردان عرصه اطلاع‌رسانی و رسانه‌. شما که با مجاهدت شبانه روزی و با نثار خون خود، مظلومیت مردم مقاوم و سلحشور سرزمین تان را به گوش جهانیان رساندید.

سلاح شما در مبارزه با ظلم، اطلاع رسانی است و چه غیورانه و هوشمندانه از سلاح خود علیه دشمن کودک کش صهیونیستی بهره جستید.

ای سفیران اطلاع رسانی، چه زیباست هنگامی که خود جان‌پناهی ندارید، در هر صحنه‌ای حاضر می‌شوید و حقایق جنگ و جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی و حماسهِ ایثار و ایمان مردم رشید و مقاوم غزه را از لابه‌لای آتش و خون گزارش می‌کنید.

باید اذعان کرد یکی از شاخصه‌های پیروزی جبهه مقاومت در عملیات طوفان الاقصی، حضور گسترده و فعالیت بی نظیر شما فعالان رسانه‌های فلسطینی بود. این مسئله به خوبی اهمیت جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها و نیز اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و سریع را تأیید می‌کند و شاید اگر نبود مجاهدت شما خون‌نگاران در روایت حوادث جنگ غزه، روایتگری صهیونیسم از جنگ، موفق می‌شد جای ظالم و مظلوم را عوض کند و ما شاهد این بیداری جهانی در حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل نباشیم.

با تأسف باید گفت طی سه ماه گذشته و تا لحظه نگارش این نامه، حدود ۱۲۰ همکار خبرنگار و فعال رسانه‌ای شما در غزه به شهادت رسیده‌اند و بی‌تردید خون پاک آنان، آخرین روایتِ حقیقی از جنگی ناجوانمردانه بود.

ما خبرنگاران و اصحاب رسانه در جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک و تسلیت شهادت همکاران فلسطینی خود در غزه، با خانواده‌های آنها و همچنین شما صاحبان قلم و فعالان رسانه‌ای ابراز هم‌دردی می‌کنیم و جنایات رژیم صهیونیستی را در این نبرد ناجوانمردانه که دشمن در آن پایبند به هیچ قانون و مقررات اخلاقی و بین المللی نیست، محکوم می‌کنیم.

همکاران شما در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، پا به پای شما از روز نخست جنگ کنونی، اخبار مظلومیت‌های مردم بی‌گناه غزه را منعکس کردند و از هیچ تلاشی در حمایت از ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین فروگذار نکرده و نخواهند کرد.

در انتها باید گفت تا شما نورنگاران هستید، خورشید حقیقت در پشت پرده جهالت‌فروشی رسانه‌های صهیونیستی نخواهد ماند.

جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه جمهوری اسلامی ایران