به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان های پژوهش های علمی و صنعتی ایران، محققان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران توانستند فلزات گرانبهای پالادیوم، پلاتین و رودیم از کاتالیست های مستعمل خودرو را به شیوه نوین بازیافت و دانش آن را تدوین کنند.
کاتالیستها، مبدلهای بهکار رفته در اگزوز خودرو هستند که قادرند گازهای خروجی موتور اتومبیل را تصفیه و به گازهای بیضرر تبدیل کنند. این کاتالیستها شامل یک پایه سرامیکی بوده که فلزات پالادیوم، پلاتین و رودیم بر روی آن پخش شده است و به طور معمول عمر مفیدی در حدود ۴۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر کارکرد خودرو دارند و یکی از منابع اصلی و مهم برای بازیافت فلزات گروه پلاتین به شمار می روند.
در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به دانش فنی در مقیاس صنعتی یا نیمه صنعتی، بازیافت این فلزات از کاتالیست های مستعمل خودرو در داخل ایران امکان پذیر نبوده و برای بازیافت باید به خارج کشور ارسال گردد. با توجه به وارداتی بودن این فلزات از یک طرف و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان از طرف دیگر، دستیابی به دانش فنی بازیافت این عناصر در داخل کشور گامی بزرگ در جهت نیل به خودکفایی در حوزه عناصر کمیاب خواهد بود که مانع از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور نیز خواهد شد.
محققان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پس از انجام موفقیت آمیز بازیافت این نوع از کاتالیستها، دانش فنی بازیافت فلزات پالادیم، پلاتین و رودیم از کاتالیستهای مستعمل خودرو را در مقیاس نیمه صنعتی بومی سازی نموده و آماده واگذاری به صنعت کشور خصوصا صنایع خودرویی کشور نمایند.َ
درصد خلوص عناصر استخراجی از این نوع کاتالیستهای مستعمل، نه تنها با نمونه های شرکتهای مطرح در زمینه بازیافت جهان برابری میکند، بلکه از مزیتهای دیگری از جمله عدم تولید پساب و سازگاری با محیط زیست، نیز برخوردار است. هم چنین هزینه بازیافت داخلی هر کیلوگرم کاتالیست مستعمل در مقایسه با قیمت مشابه خارجی به مراتب کمتر است و با این روش، سالانه فروش مقادیر قابل توجهی آلومینا، منیزیم و سریم تحت عنوان محصولات جانبی آن نیز امکانپذیر خواهد شد.
در همین رابطه تدوین دانش فنی بازیافت فلزات گرانبهای پالادیم، پلاتین و نقره از کاتالیستهای مستعمل صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نیز در حال انجام است که نتایج آن بزودی در اختیار قرار خواهد گرفت.
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