ضرورت جلوگیری از اقدامات پزشک نماها

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک انجمن علمی چشم پزشکی ایران با رئیس کل سازمان، معاون انتظامی کل و دادستان انتظامی تهران بزرگ، راهکارهای نظام‌مند شدن تبلیغات پزشکی، جلوگیری از اقدامات پزشک نماها، ضرورت برخورد قانونی با معدود همکارانی که شئونات پزشکی را رعایت نمی‌کنند؛ بررسی شد.

در این جلسه که صبح شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، محمود جباروند رئیس انجمن علمی چشم پزشکی ایران، بر ضرورت تداوم ارائه خدمات علمی چشم پزشکی به مردم و رعایت تعهد حرفه‌ای در این رشته تأکید کردند.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم ضمن تشکر از خدمات ارزنده علمی جامعه چشم پزشکی و پیشرفت‌های کم نظیر حاصل شده در این رشته، جامعه چشم پزشکی ایران را از لحاظ رعایت اصول اخلاقی و پیشرفت‌های علمی و روابط سالم فی‌مابین پزشک و بیمار، جزو یکی از سرآمدترین رشته‌های تخصصی قلمداد کرد و بر تداوم این مسیر و مراقبت از آن تأکید کرد و نقش انجمن و بزرگان چشم پزشکی کشور را در این مسیر مهم دانست.