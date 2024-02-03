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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

در نشست مشترک نظام پزشکی و انجمن چشم پزشکی تاکید شد؛

ضرورت جلوگیری از اقدامات پزشک نماها

ضرورت جلوگیری از اقدامات پزشک نماها

جلوگیری از اقدامات پزشک نماها و معدود پزشکانی که تعهد حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، در نشست مشترک سازمان نظام پزشکی و انجمن چشم پزشکی؛ مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک انجمن علمی چشم پزشکی ایران با رئیس کل سازمان، معاون انتظامی کل و دادستان انتظامی تهران بزرگ، راهکارهای نظام‌مند شدن تبلیغات پزشکی، جلوگیری از اقدامات پزشک نماها، ضرورت برخورد قانونی با معدود همکارانی که شئونات پزشکی را رعایت نمی‌کنند؛ بررسی شد.

در این جلسه که صبح شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، محمود جباروند رئیس انجمن علمی چشم پزشکی ایران، بر ضرورت تداوم ارائه خدمات علمی چشم پزشکی به مردم و رعایت تعهد حرفه‌ای در این رشته تأکید کردند.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم ضمن تشکر از خدمات ارزنده علمی جامعه چشم پزشکی و پیشرفت‌های کم نظیر حاصل شده در این رشته، جامعه چشم پزشکی ایران را از لحاظ رعایت اصول اخلاقی و پیشرفت‌های علمی و روابط سالم فی‌مابین پزشک و بیمار، جزو یکی از سرآمدترین رشته‌های تخصصی قلمداد کرد و بر تداوم این مسیر و مراقبت از آن تأکید کرد و نقش انجمن و بزرگان چشم پزشکی کشور را در این مسیر مهم دانست.

کد مطلب 6012811
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • کاووس CA ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
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      پاسخ
      متاسفانه حضور افراد غیر متخصص در حرفه پزشکی وپیرا پزشکی بسیار چشم گیر است و متاسفانه بخشی از این معضل مقصر خود افراد متخصص هستندفردی مدتی در کنار یک فیزیو تراپیست کار کرده و بخشی سطحی از کار را یاد گرفته وگاه از طرف تراپیست هم ویزیت انجام میدهد در مطب ارتوپد گچ میگیرد بدون دانش صرفاً تعیین شماره چشم انجام میدهد ،وتخصص داخلی ژل تزریق می‌کند و ‌پزشک عمومی با خرید دستگاه و استخدام غیر متخصص در زمینه زیبایی کار میکند. پزشک عمومی حجامت میکند طب سوزنی که نیاز به تخصص دارد انجام می دهند الی ماشاءالله

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