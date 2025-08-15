پیشکسوت چشم پزشکی ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران، آمده است: با قلبی اندوهگین و احترامی عمیق، درگذشت استاد پیشکسوت و نامدار چشم پزشکی کشور عزیزمان ایران، پروفسور هرمز شمس را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌نمائیم.

چشم پزشکی که در محضر استاد فقید و بنیان‌گذار انجمن چشم پزشکی ایران، پروفسور محمدقلی شمس، اخلاق و منش و دانش آموخت.

پروفسور شمس در طول سالیان خدمت، با دانش ژرف، اخلاق والای حرفه‌ای و تعهد بی‌دریغ به آموزش و درمان، الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده و یکایک چشم پزشکان ایران بود و خواهد ماند.

بزرگ مردی که با آثار ماندگار علمی و اخلاقی خود، جایگاهی جاودان در حافظه این رشته یافت.

انجمن چشم پزشکی ایران فقدان آن یار دیرین و از اثرگذارترین همراهان انجمن را به خانواده ارجمند ایشان، شاگردان، همکاران و جامعه چشم پزشکی کشور صمیمانه تسلیت گفته، برای آن استاد فقید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و آرامش از درگاه پروردگار مسئلت می‌نمائیم.