۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

پیشکسوت چشم پزشکی ایران درگذشت

هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران، با صدور اطلاعیه‌ای، درگذشت پیشکسوت رشته چشم پزشکی کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران، آمده است: با قلبی اندوهگین و احترامی عمیق، درگذشت استاد پیشکسوت و نامدار چشم پزشکی کشور عزیزمان ایران، پروفسور هرمز شمس را به جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌نمائیم.

چشم پزشکی که در محضر استاد فقید و بنیان‌گذار انجمن چشم پزشکی ایران، پروفسور محمدقلی شمس، اخلاق و منش و دانش آموخت.

پروفسور شمس در طول سالیان خدمت، با دانش ژرف، اخلاق والای حرفه‌ای و تعهد بی‌دریغ به آموزش و درمان، الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده و یکایک چشم پزشکان ایران بود و خواهد ماند.

بزرگ مردی که با آثار ماندگار علمی و اخلاقی خود، جایگاهی جاودان در حافظه این رشته یافت.

انجمن چشم پزشکی ایران فقدان آن یار دیرین و از اثرگذارترین همراهان انجمن را به خانواده ارجمند ایشان، شاگردان، همکاران و جامعه چشم پزشکی کشور صمیمانه تسلیت گفته، برای آن استاد فقید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان، صبر و آرامش از درگاه پروردگار مسئلت می‌نمائیم.

حبیب احسنی پور

