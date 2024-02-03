به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر هاشم داداش پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان در پایان نشست معاونان دانشجویی ضمن تقدیر و تشکر از مسؤولان دانشگاه شهید با هنر کرمان و دیگر حاضرین این نشست گفت: همه روسا و معاونین دانشگاه ها را به مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند ماه دعوت می‌کنم.

وی با باین اینکه تک تک خوابگاه‌های دانشجویی برای ما جامعه هدف هستند؛ اظهار کرد: مشارکت در انتخابات می‌تواند قدرت ملی را افزایش دهد و زمانی که این قدرت ملی افزایش یابد مسلما کارکردهای دستگاهای مرتبط با سیاست خارجی، امنیتی و نظامی ما نیز بهتر و دقیق‌تر عمل خواهد کرد.

داداش پور تصریح کرد: اگر در هر مقطعی ضعف نشان دهیم فشار خارجی نیز افزایش می یابد. بنابراین مبارزه با این شرایط مستلزم پشتیبانی است و این پشتیبانی از طریق رای تک تک مردم ایجاد خواهد شد.