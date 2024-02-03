به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، روز شنبه ۱۴ بهمن در سلسله نشستهای در وزارت بهداشت، اظهار داشت: هوشمند سازی نظارتها در دستور کار قرار دارد. همچنین اندازهگیری برخط و هوشمند عوامل زیانبار بیولوژیک و شیمیایی محیط از دیگر برنامههایی است که در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مؤلفههای زیانآور متعددی را بررسی میکنیم، افزود: به طور مثال، عوارض زیانآور بنزین از طریق سامانه هوشمندی که تعریف کردهایم، اندازهگیری میشود. این سامانه هوشمند به زودی در جایگاههای سوخت نصب میشود.
جندقی با اشاره به اهمیت توجه به پسماندهای بیمارستانی، خاطرنشان کرد: برنامههای متعددی در هوشمندسازی در کانون توجه قرار دارد و در نظر داریم که با بهره گرفتن از روشهای مختلف که در سایت مرکز هوشمندسازی طراحی کردهایم نسبت به کاهش میزان پسماندهای بیمارستانی اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش پسماندهای بیمارستانی به وسیله هوشمندسازی در برخی از استانها اجرا میشود، ادامه داد: این طرح به صورت پایلوت در استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اجرا میشود.
جندقی با بیان اینکه وزارت بهداشت در حال طراحی یک اپلیکیشن است، ادامه داد: به وسیله این اپلیکیشن در نظر داریم روشهای نظارتی را به مردم آموزش دهیم. همچنین با این اپلیکیشن میتوان مواد غذایی تقلبی را شناسایی کرد.
وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مواد غذایی تقلبی گفت: با هوش مصنوعی میتوان تقلبهای زعفران، گلاب و عسل را تشخیص داد. شرکتهای دانش بنیان که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنند به زودی این ابزار را تولید میکنند.
جندقی با اشاره به هزینه شناسایی مواد تقلبی افزود: ما با ابزارهای نوین و هوشمند میتوانیم مواد غذایی تقلبی را شناسایی کنیم.
وی با بیان اینکه فناوریهای نوین در پیشگیری از بیماریهای حشرات و جوندگان کاربرد دارند، افزود: در نظر داریم فاز اول شناسایی بیماریهای ناشی از حشرات و جوندگان را طی هفته جاری در یکی از استانهای کشور با ایجاد آزمایشگاه اولیه اجرا کنیم.
جندقی درباره دفاتر خدمات سلامت، گفت: گسترش دفاتر خدمات سلامت از طریق روشهای نوین که با پُر کردن اظهارنامه انجام میشود، در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.
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