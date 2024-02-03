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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۱۵

پرتاب دریایی موشک ماهواره‌بر اژدها- ۳ در چین

پرتاب دریایی موشک ماهواره‌بر اژدها- ۳ در چین

مرکز پرتاب ماهواره «تایو آن» چین امروز از پرتاب دریایی موشک هوشمند اژدها- ۳ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، مرکز پرتاب ماهواره «تایو آن» چین امروز شنبه اعلام کرد که موشک هوشمند اژدها-۳ را شلیک کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، تا کنون ۳ پرتاب دریایی موفق با موشک اژدها- ۳ انجام داده است.

برای نخستین بار نیز موشک هوشمند اژدها-۳ ماهواره‌ های غیرچینی را به مدار منتقل کرد؛ چرا که یکی از ۹ ماهواره، فضاپیمای آزمایشی «نِکس سَت-۱» است که توسط اداره ملی سنجش از دور و علوم فضایی مصر و فناوری های فضایی برلین آلمان ساخته شده است.

موشک هوشمند اژدها-۳ که از سوخت جامد استفاده می‌ کند، ۳۱ متر ارتفاع و بیش از ۲ و نیم متر قطر دارد.

این موشک می‌ تواند تا ۱۵۰ تُن بار حمل کند.

اژدها-۳ نخستین پرواز خود را در دی‌ ماه ۲۰۲۲ از طریق پرتاب دریایی از دریای زرد انجام و دومین پرواز خود را یک سال بعد از دریای چین جنوبی انجام داد.

مدیران پروژه ساخت این موشک آن را گزینه‌ ای مناسب برای مشتریانی می‌ دانند که مایلند به سرعت چندین ماهواره را در مدار قرار دهند.

کد مطلب 6013369

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