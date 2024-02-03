کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ نفر را مبتلا کرد/ ۱۴ بیمار فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار کرونا مربوط به هفته گذشته و از هفتم تا چهاردهم بهمن ۱۴۰۲ را شامل میشود.
بنابراین گزارش، در این مدت ۲۹۷ نفر مبتلا و ۲۱۹ نفر آنها بستری شدهاند.
همچنین، در یک هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور داشته ایم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ را درگیر و مبتلا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمار کرونا مربوط به هفته گذشته و از هفتم تا چهاردهم بهمن ۱۴۰۲ را شامل میشود.
بنابراین گزارش، در این مدت ۲۹۷ نفر مبتلا و ۲۱۹ نفر آنها بستری شدهاند.
همچنین، در یک هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور داشته ایم.
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