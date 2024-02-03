کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ نفر را مبتلا کرد/ ۱۴ بیمار فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار کرونا مربوط به هفته گذشته و از هفتم تا چهاردهم بهمن ۱۴۰۲ را شامل می‌شود.

بنابراین گزارش، در این مدت ۲۹۷ نفر مبتلا و ۲۱۹ نفر آنها بستری شده‌اند.

همچنین، در یک هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور داشته ایم.