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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ نفر را مبتلا کرد/ ۱۴ بیمار فوت شدند

کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ نفر را مبتلا کرد/ ۱۴ بیمار فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ را درگیر و مبتلا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار کرونا مربوط به هفته گذشته و از هفتم تا چهاردهم بهمن ۱۴۰۲ را شامل می‌شود.

بنابراین گزارش، در این مدت ۲۹۷ نفر مبتلا و ۲۱۹ نفر آنها بستری شده‌اند.

همچنین، در یک هفته گذشته ۱۴ مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور داشته ایم.

کرونا در هفته گذشته ۲۹۷ نفر را مبتلا کرد/ ۱۴ بیمار فوت شدند

کد مطلب 6013401
حبیب احسنی پور

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