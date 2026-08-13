جزئیات دیگری از فرار مخفیانه ترامپ از آنکارا از ترس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ای بی سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام این کشور مدعی شد که انتقال مخفیانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از آنکارا پس از دریافت اطلاعاتی درباره نفوذ یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوش پرتاب انجام شده است.

از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تهدید علیه جان ترامپ در جریان سفرش به ترکیه، از منابع اسرائیلی سرچشمه گرفته بود.

این مقام آمریکایی افزود: ارائه اطلاعات از سوی اسرائیل درباره احتمال هدف قرار گرفتن ترامپ، ممکن است با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌های وی انجام شده باشد.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره انتقال مخفیانه ترامپ از هواپیمای اصلی به یک هواپیمای نظامی کوچک‌تر در جریان خروج وی از آنکارا و از ترس ایران منتشر شده بود.