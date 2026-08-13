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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۶

جزئیات دیگری از فرار مخفیانه ترامپ از آنکارا از ترس ایران

جزئیات دیگری از فرار مخفیانه ترامپ از آنکارا از ترس ایران

دو رسانه مطرح آمریکایی جزییات بیشتری درباره فرار ترامپ از آنکارا از ترس ایران را منتشر کردند و افزودند که این ترس حاصل گزارش هایی است که از منابع اسرائیلی نشأت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ای بی سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام این کشور مدعی شد که انتقال مخفیانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از آنکارا پس از دریافت اطلاعاتی درباره نفوذ یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوش پرتاب انجام شده است.

از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تهدید علیه جان ترامپ در جریان سفرش به ترکیه، از منابع اسرائیلی سرچشمه گرفته بود.

این مقام آمریکایی افزود: ارائه اطلاعات از سوی اسرائیل درباره احتمال هدف قرار گرفتن ترامپ، ممکن است با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم‌های وی انجام شده باشد.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره انتقال مخفیانه ترامپ از هواپیمای اصلی به یک هواپیمای نظامی کوچک‌تر در جریان خروج وی از آنکارا و از ترس ایران منتشر شده بود.

کد مطلب 6915404

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    نظرات

    • ق ر IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      5 0
      پاسخ
      ان شاالله بزودی خداوند متعال جان این شیطان صفت خواهد گرفت به حق حضرت امام رضا علیه السلام

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