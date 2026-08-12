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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۳

۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان کشف شد

اهواز - فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری به همراه دو هزار و ۶۵۰ عدد فشنگ در عملیات‌ ضربتی پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس خوزستان، در چند عملیات‌ ضربتی اخیر، تعداد ۱۸۱ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۵۷ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه دو هزار و ۶۵۰ عدد فشنگ مربوطه کشف شده است.

بر اساس این گزارش، وجود سلاح غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بسترساز جرایم خشن از جمله تیراندازی‌های غیرمجاز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های دسته‌جمعی است؛ پلیس با جدیت و قاطعیت کامل با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و امنیت پایدار را برای شهروندان استان در اولویت کاری خود قرار داده است.

پلیس خوزستان از عموم مردم درخواست کرد هرگونه اطلاعات و اخبار مربوط به نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6915379

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    نظرات

    • هموطن UA ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      آقای سرداران محترم استان های مرزی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان انباراسلحه پاک سازی کنید امنیت برای مردم برگردانید با جمع آوری اسلحه بخصوص سراوان. ايرانشهر. خاش.... شادگان. سربندر. کوره های ماهشهر آبادان در مراسمات عروسی و فاتحه خوانی اینها شناسایی کنید جمع آوری نمایید خدا خیرتان دهد برادران نیروی انتظامي

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