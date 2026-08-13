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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به چند شهرک

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به چند شهرک

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در جنوب لبنان، چند شهرک را هدف حمله هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در جنوب لبنان، حدفاصل دو شهرک بنی حیان و رب ثلاثین را هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

بر اساس این گزارش، رژیم اشغالگر همچنین در دو شهرک مجدل زون و وادی حسن دو انفجار بزرگ انجام داد.

خبرنگار المنار نیز از تحرکات شماری از نظامیان پیاده نظام ارتش صهیونیستی در اطراف ناحیه الشهید الثالث در منطقه حدفاصل دو شهرم عیتا الجبل و بیت یاحون خبر داد.

به گفته وی شهرک‌های المنصوری و دیر سریان در جنوب لبنان هم از بامداد امروز در چند نوبت هدف حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

منابع لبنانی از حمله توپخانه ای ارتش اشغالگر به اطراف شهرک کفرشوبا و عملیات بازرسی و تفتیش نظامیان اشغالگر در منطقه با استفاده از سلاح سنگین خبر دادند.

کد مطلب 6915634

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