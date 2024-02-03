شناسایی ۱۸۴ بیمار مشکوک به سرطان دهانه رحم در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، محسن میرزایی اظهار کرد: با مراجعه فرد به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و یا خانه‌های بهداشت، ضمن گرفتن شرح حال مانند خونریزی و علائم بالینی، از دهانه رحم نمونه گیری و بعد از انجام تست پاپ اسمیر، در صورت نیاز برای اقدامات تشخیصی بیشتر به مراکز تخصصی ارجاع می‌شود ضمن اینکه این آزمایش‌ها با تعرفه دولتی برای بیمار انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون از بین ۲۵۰ هزار زن ۳۰ تا ۵۵ ساله، بیش از ۸۲ هزار نفر از نظر سرطان دهانه رحم، مورد غربالگری قرار گرفته اند و از بین این افراد، تعداد ۱۸۴ نفر به عنوان مشکوک، شناسایی و برای ارزیابی‌های بیشتر به مراکز تخصصی ارجاع شده اند.

میرزایی افزود: با شناخت علایم هشدار دهنده سرطان دهانه رحم و مراجعه به موقع به خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشتی می‌توان ضایعات پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان، تشخیص داد و مدخلات درمانی را آغاز کرد.