جزئیات ثبت اطلاعات شیرخشک در پنل بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل کاملی گفت: بر اساس سیاست‌های نظام سلامت کشور و مصوبات ستاد تدابیر ویژه غذا و دارو وزارت بهداشت، در راستای سیاست حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت به ذی نفع نهایی؛ سازمان بیمه سلامت به عنوان مجری مدیریت، ما به التفاوت یارانه ارزی شیرخشک های معمولی را تعیین نمود.

وی افزود: در همین راستا از تاریخ یازدهم بهمن ماه سال جاری، ثبت شیرخشک های معمولی توسط داروخانه‌های طرف قرارداد بیمه سلامت برای تمامی مصرف کنندگان در سطح کشور، در پنل سازمان بیمه سلامت به آدرس eservices.ihio.gov.ir/mpx با ثبت و کنترل بارکد اصالت، قابل انجام است.

کاملی تصریح کرد: بر اساس اقلام ثبت شده در پنل مربوطه، در انتهای ماه صورت حساب ما به التفاوت یارانه ارزی داروخانه صادر می‌گردد و نهایتأ مبالغ مربوطه با ارائه اطلاعات، توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در وجه داروخانه‌ها پرداخت خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر مسیر دسترسی فوق، امکان دسترسی از طریق سامانه نسخه الکترونیک و با انتخاب گزینه "ارائه شیرخشک" نیز برقرار است.

کاملی گفت: تا اطلاع ثانوی، ثبت و ارائه اقلام شیرخشک های معمولی با ثبت در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو نیز کما فی السابق قابل انجام است.