دستگیری سارق موتورسیکلت در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در محدوده بلوار مشیریه دستگیری سارق در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت و با بازبینی دوربین‌های محل‌های سرقت مشخصات ظاهری متهم در اختیار کلیه واحدهای گشتی و عملیاتی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با مشخصاتی که در اختیار داشتند به محل‌هایی که احتمال داشت سارق مراجعه کند اعزام و به صورت نامحسوس گشت زنی‌های هدفمند را ادامه دادند افزود: پانزدهم بهمن ماه یکی از واحدهای گشت عملیات سارق را با همان مشخصات در حالی که قصد سرقت موتورسیکلتی را داشت مشاهده و بلافاصله متهم در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و به کلانتری انتقال یافت.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: این متهم که منکر هر گونه جرم ارتکابی بود، با مشاهده فیلم و عکس‌های خود در صحنه‌های سرقت به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

سرهنگ بهرامی خاطر نشان کرد: متهم دارای شاکی بوده و کشف سایر جرایم احتمالی متهم و جزئیات پرونده ادامه دارد.