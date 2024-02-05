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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

سرهنگ بهرامی خبر داد؛

دستگیری سارق موتورسیکلت در شرق تهران

دستگیری سارق موتورسیکلت در شرق تهران

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت در شرق تهران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در محدوده بلوار مشیریه دستگیری سارق در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت و با بازبینی دوربین‌های محل‌های سرقت مشخصات ظاهری متهم در اختیار کلیه واحدهای گشتی و عملیاتی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران با مشخصاتی که در اختیار داشتند به محل‌هایی که احتمال داشت سارق مراجعه کند اعزام و به صورت نامحسوس گشت زنی‌های هدفمند را ادامه دادند افزود: پانزدهم بهمن ماه یکی از واحدهای گشت عملیات سارق را با همان مشخصات در حالی که قصد سرقت موتورسیکلتی را داشت مشاهده و بلافاصله متهم در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و به کلانتری انتقال یافت.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: این متهم که منکر هر گونه جرم ارتکابی بود، با مشاهده فیلم و عکس‌های خود در صحنه‌های سرقت به جرم ارتکابی اعتراف کرد.

سرهنگ بهرامی خاطر نشان کرد: متهم دارای شاکی بوده و کشف سایر جرایم احتمالی متهم و جزئیات پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6015491

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