  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

شمار شهدای غزه به ۲۷۴۷۸ نفر افزایش یافت

شمار شهدای غزه به ۲۷۴۷۸ نفر افزایش یافت

وزارت بهداشت فلسطین در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که تعداد شهدا در غزه به ۲۷۴۷۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ کشتار و جنایت دیگر را در نوار غزه مرتکب شده است.

بنابر بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در حمله‌های رژیم صهیونیستی در شبانه‌روز گذشته به نوار غزه ۱۱۳ نفر شهید و ۲۰۵ نفر دیگر زخمی شدند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تا امروز دوشنبه ۲۷۴۷۸ نفر شهید شدندو تعداد افراد مجروح نیز به ۶۶۸۳۵ نفر افزایش یافت.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، افزون بر این، نزدیک به ۷۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند.

کد مطلب 6015580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها