شمار شهدای غزه به ۲۷۴۷۸ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ کشتار و جنایت دیگر را در نوار غزه مرتکب شده است.

بنابر بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در حمله‌های رژیم صهیونیستی در شبانه‌روز گذشته به نوار غزه ۱۱۳ نفر شهید و ۲۰۵ نفر دیگر زخمی شدند.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده از آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تا امروز دوشنبه ۲۷۴۷۸ نفر شهید شدندو تعداد افراد مجروح نیز به ۶۶۸۳۵ نفر افزایش یافت.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، افزون بر این، نزدیک به ۷۰۰۰ نفر نیز همچنان مفقود و زیر آوار هستند.