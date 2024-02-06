آب گوجه فرنگی در از بین بردن باکتری حصبه موثر است

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از مدیسن نت، حصبه در اثر باکتری سالمونلا تیفی (S. Typhi) ایجاد میشود و معمولاً ناشی از مواد غذایی یا نوشیدنیهای آلوده است. علائم آن شامل حالت تهوع، تب و درد شکم است. بدون درمان ، این بیماری میتواند کُشنده باشد.
بیش از ۹ میلیون مورد حصبه هر سال در سراسر جهان ثبت میشود.
محققان دانشگاه کرنل نیویورک درصدد بررسی خصوصیات ضد باکتریایی گوجه فرنگی و آب گوجه فرنگی برآمدند.
«جونگ مین سونگ»، نویسنده اصلی مطالعه، گفت: «هدف اصلی ما در این مطالعه این بود که دریابیم آیا آب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی میتواند عوامل بیماری زا روده، از جمله سالمونلا تفی را از بین ببرد.»
سونگ گفت: «پس از انجام آزمایشات متنوعی در آزمایشگاه، تحقیقات ما نشان میدهد که آب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی میتواند باکتریهای رودهای مانند سالمونلا در دستگاه گوارش انسان را از بین ببرد.»
برای فهمیدن این موضوع، محققان ژنوم گوجه فرنگی را بررسی کردند. آنها پپتیدهای ضد میکروبی معروف که باعث اختلال در غشای محافظ یک باکتری میشوند را به دقت تجزیه و تحلیل کردند.
محققان گفتند ژنوم گوجه فرنگی حداقل دو پپتید از این دست تولید میکند که به نظر میرسد به نابودی S. Typhi کمک میکند.
سونگ امیدوار است که یافتههای آنها مصرف آب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی را در بین بچههای آسیب پذیر در برابر حصبه ترغیب کند.
به گفته محققان، رژیمهای غذایی سرشار از میوه و سبزیجات نیز دارای خاصیت ضدباکتریایی هستند.
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