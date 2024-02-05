حمله سایبری موفق به بیمارستانی بزرگ در حیفا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی امروز دوشنبه اذعان کردند که سامانه‌های رایانه‌ای مرکز بزرگ پزشکی «رمبام» در شهر اشغالی حیفا شامگاه یکشنبه مورد حمله بزرگ سایبری هکرها قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، رسانه‌های عبری زبان امروز دوشنبه اعتراف کردند که سامانه‌های رایانه‌ای مرکز پزشکی رمبام حیفا شامگاه یکشنبه از سوی هکرهای حامی فلسطین هک شد.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای مشترک با مرکز سایبری داخلی این رژیم و مرکز طبی این بیمارستان ضمن تأیید این حمله سایبری ادعا کرد، بعد از مدت کوتاهی کارشناسان متوجه وقوع آن شده و به سرعت آن را مهار و وضعیت به شرایط عادی بازگشت.

طبق بیانیه صادر شده، وزارت بهداشت و نهاد امنیت سایبری تحقیقات خود را برای مشخص کردن دلایل وقوع این حادثه آغاز کرده‌اند.