قرارگاه پهپادی نهاجا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، در آستانه فرا رسیدن سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷، روز گذشته (دوشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای دیدار کردند.
در ابتدای این دیدار، امیر سرتیپ «حمید واحدی» فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به تعهد نیروی هوایی به راه و مکتب شهیدانی چون بابایی و ستاری، گزارشی از برنامهها و دستاوردهای یک سال گذشته این نیرو بیان کرد.
رسانه KHAMENEI.IR متن گزارش ارائه شده از سوی امیر سرتیپ واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش را منتشر کرد که آن را در ادامه میخوانید:
بِسمالله القاِصمِ الجَّبارینَ؛ با سلام به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرتعالی و درود به ارواح مطهر شهدا و امام شهدا و عرض تبریک عید سعید مبعث و گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام راحل در نوزدهم بهمن ۵۷.
به استحضار میرساند شرفیابی و تجدید بیعت امسال برای اولینبار، با حضور برخط هزاران نفر از همرزمان شریفم در یگانهای سرپنجه برگزار میگردد.
ای فرمانده عزیز! نیروی هوایی وفادار و پایکارِ انقلاب با جوانان درسآموخته مکتبِ اخلاصِ باباییها و نواندیشیِ ستاریها در مسیر تمدنسازی اسلامی، خود را متعهد به ساختن نیروی هوایی تراز نظام میداند.
در همین راستا در سالی که گذشت اقدامات متعددی صورت گرفته که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینمایم:
* احصاء نظام مسائل نهاجا و تعیین اولویتهای این نیرو با استفاده از ظرفیت نخبگان در اتاق فکر راهبردی.
* کسب ۱۸ عنوان اول تا سوم از مجموع ۳۰ عنوان جشنواره پژوهشهای نظری نیروهای مسلح.
* اجرای ۵۲ طرح تحقیقاتی با مشارکت دانشجویان دانشگاه هوایی با نگاه ویژه به علوم برترساز و شالودهشکن.
* تشکیل قرارگاه پهپادی نهاجا با کارگروههای عملیاتی، ساختِ موتور و آموزش.
* احراز آمادگی جنگِ شبکهمحور با معماری نوین فرماندهی کنترل نهاجا، راهاندازی آلرت پهپادهای شناسایی و رزمی.
* انجام بازآماد ۳۹ فروند انواع پرندههای باسرنشین.
* تفسیر عکسهای هوایی با بهرهگیری از هوش مصنوعی.
* تشکیل اندیشکده رصد سرمایه انسانی با هدف ایجاد امید در کارکنان.
* انجام دیدارهای مستمر، چهره به چهره با خانوادههای معزز شهدا، ایثارگران، همکاران پایور و وظیفه.
* ارائه خدمات درمانی و ترابری هوایی به زائرین اربعین حسینی و کمکهای پزشکی در مناطق کمتربرخوردار.
* کسب رتبههای اول مسابقات قرآن کریم دانشجویان آجا و خانوادههای کارکنان نیرویهای مسلح.
* برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای نهاجا و ۶۳ شهید دانشگاه هوایی شهید ستّاری.
ای رهبر بصیر! سربازان ولایت در دو نیروی هوایی و پدافند، شانهبهشانه ملتِ رشید ایران، که در بزنگاههای مختلف، وفاداری خود به انقلاب را ثابت کرده و غیرت دینی و عزت ایرانی خود را نشان دادهاند، علاوه بر حضور پر شور در راهپیمایی ۲۲ بهمن وانتخابات پیش رو؛ همچون حصنی نفوذناپذیر گوش به فرمان ولیامر خویش آماده انجام مأموریت و ایفای عهد «اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ» با امام حسین علیهالسلام و ذریّه پاک ایشان هستند.
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