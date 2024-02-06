به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت بهره‌برداری از میدان مشترک سهراب با تولید روزانه ۲ هزار بشکه نفت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه) طی آئینی با دستور جواد اوجی، وزیر نفت از طریق ویدیوکنفرانس آغاز شد، ظرفیت تولید نهایی این میدان ۳۰ هزار بشکه تعریف شده است.

میدان نفتی سهراب در استان خوزستان به‌عنوان یکی از میدان‌های بیست‌ویک‌گانه مشترک شناخته می‌شود که به لحاظ سرمایه‌ای و عملکردی دارای اهمیت است.

این میدان به فاصله ۱۱۵ کیلومتری شمال غرب شهر اهواز، در منطقه هورالعظیم و در مجاورت خط مرزی ایران و عراق قرار گرفته است. نفت درجا و نفت قابل استحصال این میدان به‌ترتیب حدود ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون بشکه است.

توسعه و بهره‌برداری از میدان سهراب با پیچیدگی‌های منحصربه‌فردی همراه است که اهمیت توسعه این میدان را بالا می‌برد.

از جمله این موارد می‌توان به دارا بودن مخازن نفت سروک، ایلام، گدوان، کژدمی، پیچیدگی‌های مخزنی، قرارگیری در منطقه تالاب بین‌المللی هورالعظیم، شرایط خاص اقلیمی و زیست‌محیطی این تالاب، منطقه مرزی ایران و عراق، وجود مهمات و تجهیزات باقیمانده از هشت سال دفاع مقدس در منطقه، همچنین فعالیت‌های توسعه‌ای کشور همسایه در میدان هویزه اشاره کرد، همچنین محدوده میدان سهراب در تالاب هورالعظیم در تمام فصل‌های سال دارای آب به عمق متوسط ۴ تا ۵ متر است.

به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک سهراب با هدف رسیدن به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان خوزستان همسو با برنامه‌های دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برای برداشت حداکثری از میدان‌های مشترک و خدمت به مردم محروم منطقه، با تهیه مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، تنفیذ و شروع عملیات اجرایی طرح توسعه و بهره‌برداری میدان سهراب آغاز شد.

در این طرح حفر ۲۰ حلقه چاه، تعمیر دو حلقه چاه موجود، مجهز کردن ۱۴ چاه تولیدی به پمپ‌های درون‌چاهی و احداث تأسیسات روسطحی شامل ایستگاه پمپاژ نفت، حدود ۱۶۰ کیلومترخطوط لوله جریانی، حدود ۶۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال، شبکه برق و سیستم‌های اندازه‌گیری در دستور کار قرار دارد که با اجرای آن پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در استان خوزستان و کشور ایجاد شود.

همسو با برنامه و سیاست‌های کلان کشور، برنامه‌های پنج ساله توسعه و اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه و تولید حداکثری از میدان‌های مشترک، قرارداد توسعه و بهره‌برداری میدان سهراب با شرکت صاحب صلاحیت نفتی انرژی دانا پس از مذاکرات فنی - قراردادی با در نظر گرفتن حداکثر منافع شرکت ملی نفت ایران منعقد شده است.