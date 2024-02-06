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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از قطر؛

پاسخ مسوولان تیم ملی به اعتراض خبرنگاران عربی در مورد خلیج فارس

پاسخ مسوولان تیم ملی به اعتراض خبرنگاران عربی در مورد خلیج فارس

مسوولان رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمان به انتقادات خبرنگاران عربی در خصوص استفاده از نام خلیج فارس توسط سعید عزت اللهی واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، پس از پایان نشست خبری قبل از دیدار ایران و قطر که با حضور امیر قلعه‌نویی سرمربی و سعید عزت‌اللهی، بازیکن تیم ملی ایران برگزار شد، اتفاق عجیبی افتاد.

در شرایطی که قلعه‌نویی و عزت‌اللهی خود را از محل دور کرده بودند، برخی خبرنگاران عربی حاضر در محل به این دلیل که عزت‌اللهی از واژه خلیج فارس استفاده کرده انتقاداتی را به مسوولان رسانه‌ای تیم وارد کردند که البته آنها نیز در گفت و گو با این خبرنگاران عنوان کردند نام این خلیج فارس است و عزت‌اللهی از اسمی تاریخی، اصیل و صحیح استفاده کرده است.

کد مطلب 6016379

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    نظرات

    • آرش IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
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      جنرال تبدیل شد به گروهبان قندلی

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