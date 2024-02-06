وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، هزاران نفر در ترکیه، ماتم‌زده، با شمع و در حالی که عکس اعضای از دست رفته خانواده‌شان را به دست داشتند، در سالروز زلزله مرگبار ترکیه به خیابان‌ها آمده و شمار زیادی از آنها نیز خشم خود را نسبت به واکنش دولت به این فاجعه نشان دادند.

ساعت ۴:۱۷ دقیقه به وقت محلی، لحظه‌ای بود که نخستین زلزله با قدرت ۷.۸ ریشتر، فاجعه‌ای را شروع کرد که جان بیش از ۵۳ هزار نفر را ترکیه و نزدیک به ۶ هزار تن را در سوریه گرفت؛ عزاداران بعد از یک سال در ویرانه‌های آنتاکیا، شهری باستانی که لرزش بیرحم زمین آن را به تلی از خاک و خاکستر بدل کرد، گرد هم آمدند. بسیاری از آنها شب قبل از فاجعه، درست همینجا با ارکست سمفونی غم‌انگیز در میدان مرکزی آنتاکیا، گریسته بودند!

فاجعه ششم فوریه پارسال، بخش‌های وسیعی از شهرها در ۱۱ استان واقع در جنوب شرقی ترکیه و قسمت‌هایی از سوریه را با خاک یکسان کرد و به تلخ‌ترین فاجعه چندین قرن اخیر در زلزله‌خیزترین منطقه جهان بدل شد. زمین‌لرزه اولیه ۶۵ ثانیه طول کشید! و در ادامه نیز هزاران پس‌لرزه از جمله پس‌لرزه ۷.۵ ریشتری که اواخر همان روز شوم دوباره قربانی گرفت.

در جریان سوگواری مردم ترکیه، فوران احساسات غم و اندوه پس از حادثه، به درگیری مختصر آنها با پلیس منجر شد اما فضای کلی تا حد زیادی به لحظه وقوع اولین لرزش زمین شباهت داشت؛ بی‌نهایت غمگین و یک ناباوری تمام‌نشدنی!

رجب طیب اردغان، رییس جمهور ترکیه از انتقادات اولیه درباره واکنش کُند امدادگران به شدیدترین بحران دو دهه ریاست جمهوری‌اش گریخت و کمتر از چهار ماه بعد از فاجعه، بار دیگر پیروز انتخابات شد.

البته فخرالدین قوجه، وزیر بهداشت این کشور که در مراسم سالروز در آنتاکیا شرکت کرده بود، در حالی که خود را برای سخنرانی آماده می‌کرد، با اعتراضات تند مردم مواجه شد و در ادامه نیز، معترضان خواستار استعفای لطفی ساواش، شهردار این شهر شدند.