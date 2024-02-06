  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

در نخستین سالروز زلزله مرگبار؛

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

مردم ترکیه در نخستین سالروز زلزله مرگبار این کشور در گوشه و کنار ترکیه گرد هم جمع شده و بسیاری خشم خود را از واکنش دولت به این فاجعه نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، هزاران نفر در ترکیه، ماتم‌زده، با شمع و در حالی که عکس اعضای از دست رفته خانواده‌شان را به دست داشتند، در سالروز زلزله مرگبار ترکیه به خیابان‌ها آمده و شمار زیادی از آنها نیز خشم خود را نسبت به واکنش دولت به این فاجعه نشان دادند.

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

ساعت ۴:۱۷ دقیقه به وقت محلی، لحظه‌ای بود که نخستین زلزله با قدرت ۷.۸ ریشتر، فاجعه‌ای را شروع کرد که جان بیش از ۵۳ هزار نفر را ترکیه و نزدیک به ۶ هزار تن را در سوریه گرفت؛ عزاداران بعد از یک سال در ویرانه‌های آنتاکیا، شهری باستانی که لرزش بیرحم زمین آن را به تلی از خاک و خاکستر بدل کرد، گرد هم آمدند. بسیاری از آنها شب قبل از فاجعه، درست همینجا با ارکست سمفونی غم‌انگیز در میدان مرکزی آنتاکیا، گریسته بودند!

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

فاجعه ششم فوریه پارسال، بخش‌های وسیعی از شهرها در ۱۱ استان واقع در جنوب شرقی ترکیه و قسمت‌هایی از سوریه را با خاک یکسان کرد و به تلخ‌ترین فاجعه چندین قرن اخیر در زلزله‌خیزترین منطقه جهان بدل شد. زمین‌لرزه اولیه ۶۵ ثانیه طول کشید! و در ادامه نیز هزاران پس‌لرزه از جمله پس‌لرزه ۷.۵ ریشتری که اواخر همان روز شوم دوباره قربانی گرفت.

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

در جریان سوگواری مردم ترکیه، فوران احساسات غم و اندوه پس از حادثه، به درگیری مختصر آنها با پلیس منجر شد اما فضای کلی تا حد زیادی به لحظه وقوع اولین لرزش زمین شباهت داشت؛ بی‌نهایت غمگین و یک ناباوری تمام‌نشدنی!

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

رجب طیب اردغان، رییس جمهور ترکیه از انتقادات اولیه درباره واکنش کُند امدادگران به شدیدترین بحران دو دهه ریاست جمهوری‌اش گریخت و کمتر از چهار ماه بعد از فاجعه، بار دیگر پیروز انتخابات شد.

وقتی همه خواب بودند؛ یک سال بعد از ۶۵ ثانیه شوم/ اینجا ترکیه!

البته فخرالدین قوجه، وزیر بهداشت این کشور که در مراسم سالروز در آنتاکیا شرکت کرده بود، در حالی که خود را برای سخنرانی آماده می‌کرد، با اعتراضات تند مردم مواجه شد و در ادامه نیز، معترضان خواستار استعفای لطفی ساواش، شهردار این شهر شدند.

کد مطلب 6016494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها