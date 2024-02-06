۲۰ طرح در شهرستان سیروان به بهره برداری رسید

به گززارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه در ششمین روز از دهه فجر انقلاب، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام پس از شرکت در آیین افتتاح چندین پروژه، سپس در آیین افتتاح پروژه تامین برق و روشنایی معابر فاز ۲ روستای اسلامیه شهرستان سیروان حضور یافت.

استاندار ایلام در آیین افتتاح این پروژه گفت: سهم سیروان از پروژه‌ای افتتاحی و کلنگ‌زنی شده دهه فجر ۲۰ پروژه عمرانی و اقتصادی است که ۱۸ پروژه عمرانی و ۲ پروژه در حوزه اقتصادی است.

بهرام‌نیا عنوان کرد: برای پروژه تامین برق و روشنایی معابر فاز ۲ روستای اسلامیه ۱۶ میلیارد تومان هزینه شده که امروز با حضور مردم این ۲ روستا به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره شعار اصلی امامین انقلاب که مردم ولی‌نعمت انقلاب هستند، گفت: امروز شاهد هستیم که این شعار محقق شده است و خدمت به مردم در اولویت قرار دارد. نماینده عالی دولت در استان ایلام اضافه کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم و دورافتاده دارد.

افتتاح پروژه ساماندهی بلوار ورودی شهر سیروان

استاندار ایلام پس از شرکت در آیین افتتاح چندین پروژه، سپس در آیین افتتاح پروژه ساماندهی بلوار ورودی شهر سیروان حضور یافت.

استاندار ایلام در جریان افتتاح این پروژه گفت: حقوق شهروندی و زیباسازی سیمای ادارات در دستور کار باشد.

وی افزود: سالانه حدود ۲۰۰ میلیاردتومان از قِبل انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز، وارد استان می‌شود که بخشی از اعتبارات انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

در این برنامه با پیگیری‌های استاندار ایلام همچنین دو کامیون برای امورات شهری به شهرداری سیروان اختصاص یافت‌.

افتتاح پروژه تسهیلات زایمانی و رادیولوژی ایستا در شهر سیروان با حضور استاندار ایلام

با حضور حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام، پروژه تسهیلات زایمانی و رادیولوژی ایستا در شهرستان سیروان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پروژه تسهیلات زایمانی با ۱۵۰ متر مربع برای آن ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح ساختمان اداره گاز شهرستان سیروان

همچنین با حضور حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام، ساختمان اداره گاز در شهرستان سیروان افتتاح شد.

برای ساختمان اداره گاز شهرستان سیروان ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.