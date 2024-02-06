بارش برف و باران در شمال و غرب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، امروز (۱۷ بهمن ماه) با گذر موج ضعیفی از استان، آسمان نیمه ابری تا ابری در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نواحی شمالی و غربی، گاهی بارش برف و باران و وزش باد در ارتفاعات مه آلودگی و بارش برف و گاهی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در بعضی ساعات امروز تا صبح فردا ۱۸ بهمن ماه در سطح استان به ویژه عصر امروز در نیمه جنوبی و ارتفاعات وزش باد شدید تا خیلی شدید دور از انتظار نیست.

از ظهر چهارشنبه به‌تدریج جوی پایدار روی استان مستقر می‌شود و تا شنبه ۲۱ بهمن ماه وضعیت جوی استان آسمانی صاف تا کمی ابری، در مناطق پرتردد و صنعتی همراه با انباشت تدریجی آلاینده‌ها و در بعضی ساعات کاهش کیفیت هوا و غبار محلی مورد انتظار است همچنین امشب کاهش نسبی دمای کمینه و از پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران چهارشنبه ۱۸ بهمن‌ماه صاف، گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه ۱۹ بهمن‌ماه صاف در بعضی ساعت‌ها غبار محلی، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، توچال با کمینه دمای ۱۳- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.