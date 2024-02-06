به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور، عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان یزد اظهار کرد: دکل‌های تلفن همراه خطری ندارند و ضرر از تلفن‌های همراه است و مردم نگرانی درباره نصب دکل‌ها برای نسل‌های مختلف تلفن همراه نداشته باشند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از سایت‌های ۵G استان یزد عنوان کرد: عدم اجازه نصب دکل یا شکایت برای جمع‌آوری دکل‌ها باعث کاهش کیفیت ارتباطات و کندی و قطع ارتباطات می‌شود اما لازم است تاکید شود که تشعشعات، دائم از سوی وزارتخانه و سازمان انرژی اتمی چک می‌شود و اندازه آن یک صدم مجاز جهانی است و اگر کسی نگرانی دارد با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند، همکاران ما حضور یافته و بررسی می‌کنند.

زارع پور با اشاره به محدودیت های سال قبل و حذف شبکه های خارجی بیان کرد: مجبور شدیم در بازه زمانی کوتاه بستر را برای خدمات رسانی به جمعیت بالایی توسعه دهیم.

وی ادامه داد: برای مثال پیام رسان ایتا تا شهریور سال گذشته ۲.۵ میلیون کاربر داشت و اکنون ۳۰ میلیون کاربر دارد. به جرات می‌توان گفت سکوهای داخلی قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را دارند و بیش از ۴۰ میلیون نفر در کشور از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ مدیریت فضای مجاز،ی کشور نیز اظهار کرد: پذیرش سلطه پلتفرم‌های بین المللی و عمدتا آمریکایی، تمرکز عمده بر نظام تنظیم مقررات برای کنترل و مدیریت پلتفرم های بین المللی و عمدتا آمریکایی یا اتخاذ رویکرد ایجاد موازنه و تمرکز بر پلتفرم های داخلی راهکارهای پیش رو است.

زارع پور با تاکید بر اینکه مدیریت فضای مجازی دغدغه جهانی است، اظهار کرد: اگر کشورها در آینده دارایی دیجیتال نداشته باشند به رغم اینکه در نقشه وجود دارند اما در مدیریت کشورشان نقشی نخواهند داشت.

وی، نمونه موفق مدیریت را تمرکز بر سکوهای داخلی مانند کشور چین اعلام کرد و افزود: شبکه ملی اطلاعات زیرساخت توسعه آتی کشور در حوزه ارتباطات و اقدامی رو به جلو و پیشرفته برای جریان اینترنت داخلی در کشور است.

زارع پور، درباره قانون فضای مجازی نیز این را بدهی مجلس به مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: هنوز قانون نداریم. یکی از قواعد هوشمندانه جلوگیری از انحصار است که در اروپا در حال راه اندازی است و در آینده هر کشوری پلتفرم خود را دارد و با اینتراکشن ارتباط با دنیای خارجی حفظ می شود.

وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه امن پرسرعت و با کیفیت در ایران با خدمات و کیفیت و جذاب است که در دهه گذشته مورد بی مهری قرار گرفته بود هرچند از سال ۱۳۹۰ مورد مطالبه رهبری قرار دارد اما توجه جدی نشده بود و بر اساس ارزیابی فضای مجازی در این ۱۰ سال ۲۳ درصد و در این دو سال ۶۵ درصد اجرا شده است.

زارع پور تصریح کرد: ظرفیت شبکه ارتباطات ثابت محدود است و یک دهه است که در این حوزه سرمایه گذاری نشده است. سوء مدیریت در مخابرات و بی مهری دولت قبل دلیل این وضعیت است .

وی با بیان اینکه یکسال است، اجرای پروژه فیبر نوری را شروع کردیم گفت: تاکنون در ۲۰۰ شهر انجام شده و تاکنون ۶ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در مجموع ۱۰ اپراتور در کنار شرکت مخابرات وارد عرصه شدند و در هر استان یک اپراتور دوم برای رقابت کنار مخابرات تعریف شد تا زیرساختهای توسعه ارتباطات کشور در آینده فراهم شود.

وزیر ارتباطات در و فناوری اطلاعات از دیگر دستاورد ها و اقدامات وزراتخانه در زمینه هوش مصنوعی و ما هواره ها را نیز تشریح کرد.