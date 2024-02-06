فعالیت ۶ مرکز نگهداری از کارتن خواب ها و معتادان متجاهر در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کاظمینی عصر سه شنبه در نشست با مدیران و اعضای هیأت امنای محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، ضمن تبریک دهه فجر مطرح کرد: طی ۴۵ سال گذشته همواره شاهدیم که روز به روز انقلاب اسلامی تنومندتر و قدرتمندتر از پیش خودنمایی می‌کند.

وی عنوان کرد: پرچم برافراشته شده این نظام و کشور موجب افزایش نگرانی و تهدید و دشمنی‌های فراوان معاندان داخلی و خارجی شده است. ما در طول این سال‌ها شاهد حوادث و اتفاقات متعددی بوده‌ایم که اگر هر انقلاب دیگری که در طول تاریخ مردم باعث و بانی آن شدند، یک مورد از آنها را تجربه می‌کرد، در بدو اقدام متلاشی می‌شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با اشاره به اینکه اما این انقلاب هر روز قوی‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه می‌دهد، بیان کرد: علیرغم تمام تلاش و سمپاشی های دشمنان، این ملت ولایتمدار همچنان پای این نظام، انقلاب، مملکت، رهبری و خون شهدا ایستاده‌اند و هیچکس نمی‌تواند آنها را از این مسیر دور کند.

کاظمینی اظهار کرد: البته مشکلاتی نیز در کشور وجود دارد که باید در راستای رفع آنها، محرومیت زدایی، توزیع عادلانه امکانات، بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدگی و توجه بیشتر به مردم تلاش کنیم. کمتر از ۲۵ روز دیگر شاهد یکی از رخدادهای مهم کشور هستیم که با توجه به شرایط کنونی و حساسیت تاریخی کشور همه مردم و تاثیرگذاران و چهره‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند.

هیچ کشوری نمی‌تواند منکر شاخصه‌های پیشرفت نظام و انقلاب شود

وی تصریح کرد: مهمترین نعمت ما در کشور به واسطه نظام و حکومت دینداری و الهی، امنیت بوده که بیشترین تلاش دشمن برای کاهش مشارکت در انتخابات، در راستای به خطر انداختن امنیت کشور و افزایش فشارهای تحمیل شده است. اگر زمانی ملت ایران برای تعطیلی لانه جاسوسی تلاش کردند، امروز اسرائیل شاهد تهدید این ملت در پیرامون مرزهای خود است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز ادامه داد: اگر روزی برای دفاع از این مرز و بوم به دنبال تهیه سلاح با مشکلات بسیار و حتی التماس با سایر کشورها بودیم، امروز کشورهای معاند و دشمن ما در تلاش هستند که سلاح‌های پیشرفته ایران به دست کسی نرسد. این موارد شاخصه‌های پیشرفت نظام و انقلاب هستند که هیچ کشوری نمی‌تواند منکر آنها شود.

کاظمینی با اشاره به تشکیل شبکه‌های مردمی در قالب هیأت‌های امنا و هیأت‌های مدیره محله‌ها در راستای مردمی‌تر شدن دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در همه صحنه‌ها و تقویت حضور آنها و حل مشکلات کشور به دست مردم است که حضور شما در محلات به تحقق این هدف کمک می‌کند.

وی مطرح کرد: قرارگاه اجتماعی استان البرز نظر بسیاری از مسؤولین کشور را به خود جلب کرد و به عنوان یک الگو به تمام استان‌ها ابلاغ شد. حضور، تلاش و انگیزه ایجاد شده در محلات هدف البرز موجب کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی البرز شد و امروز شاهدیم که با اعلام فراجای استان، جرم و جنایت در البرز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

احداث ۳۲۵ هکتار گلخانه

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز افزود: این در حالی است که در آمار متوسط کشوری شاهد افزایش بوده‌ایم. یکی از عوامل کاهش جرم و جنایت، راه اندازی مراکز نگهداری از کارتن خواب‌ها و معتادان متجاهر بود. تا قبل از سال ۱۴۰۰ البرز فاقد چنین مرکزی بود اما اکنون ۶ واحد با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه سم زدایی و بازپروری این افراد فعال هستند.

کاظمینی تعطیلی زندان رجایی شهر، ساخت و تحویل ۱۰۰ مدرسه در طول یک سال و نیم، برخورداری ۳۴۰ هزار نفر از بیمه سلامت رایگان، رفع مشکلات روشنایی در ۱۱ هزار نقطه از محلات کم برخوردار، آغاز پروژه ساخت شهرک سلامت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تخت‌های بیمارستانی را از جمله نتایج راه اندازی قرارگاه اجتماعی عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز ادامه داد: از دیگر دستاوردهای این قرارگاه می‌توان به افتتاح ۶ کیلومتر خط مترو پس از ۱۸ سال، افتتاح بیمارستان فردیس و بزرگترین دانشکده پزشکی کشور در البرز، افتتاح هفت کیلومتر از بزرگراه شهید سلیمانی و احداث ۳۲۵ هکتار گلخانه اشاره کرد، در صورتی که تا سال گذشته البرز در مجموع ۵۰ هزار گلخانه داشت.