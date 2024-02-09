۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۲

تقوی در گفت‌وگو با مهر:

ملت ایران باز هم حماسه بزرگی در ۲۲ بهمن خلق می‌کنند

رییس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: ملت ایران باز هم حماسه بزرگی را در ۲۲ بهمن خلق می‌کنند و با حضور پُر شور در راهپیمایی، به جهانیان نشان می‌دهند که پای ارزش‌های نظام مانده‌اند.

حجت‌الاسلام «سید رضا تقوی» رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: مردم قطعاً مانند سال‌های گذشته حضور گسترده و پُر شوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اقصی نقاط کشور خواهند داشت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ما در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که انقلابی هستند و پای ارزش‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایران، محکم ایستاده‌اند. ملت ما روز یکشنبه آینده، با حضور با شکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخ محکم و کوبنده‌ای به دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌دهند.

تقوی تصریح کرد: ملت ایران باز هم حماسه بزرگی را در ۲۲ بهمن خلق می‌کنند و با حضور پُر شور در راهپیمایی، به جهانیان نشان می‌دهند که پای انقلاب و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران مانده‌اند و فریب آنان را نمی‌خورند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور مردم، مشت محکمی بر دهان همه دشمنان این مرز و بوم است. دشمنان انقلاب اسلامی سال‌ها است که با اعمال تحریم‌های گسترده و فشار بر ایران به دنبال آن هستند تا مردم ما را از انقلاب دور و زده کنند، اما ملت ما همواره با ایستادگی و پشتیبانی خود از انقلاب اسلامی، پاسخ محکم و دندان‌شکنی به دشمنان داده‌اند و امسال هم قطعاً همین‌گونه خواهد بود.

*معصومه مهری

کد مطلب 6017392

