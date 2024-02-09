حجتالاسلام «سید رضا تقوی» رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: مردم قطعاً مانند سالهای گذشته حضور گسترده و پُر شوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اقصی نقاط کشور خواهند داشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ما در صحنههای مختلف نشان دادهاند که انقلابی هستند و پای ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی ایران، محکم ایستادهاند. ملت ما روز یکشنبه آینده، با حضور با شکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخ محکم و کوبندهای به دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران میدهند.
تقوی تصریح کرد: ملت ایران باز هم حماسه بزرگی را در ۲۲ بهمن خلق میکنند و با حضور پُر شور در راهپیمایی، به جهانیان نشان میدهند که پای انقلاب و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران ماندهاند و فریب آنان را نمیخورند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حضور مردم، مشت محکمی بر دهان همه دشمنان این مرز و بوم است. دشمنان انقلاب اسلامی سالها است که با اعمال تحریمهای گسترده و فشار بر ایران به دنبال آن هستند تا مردم ما را از انقلاب دور و زده کنند، اما ملت ما همواره با ایستادگی و پشتیبانی خود از انقلاب اسلامی، پاسخ محکم و دندانشکنی به دشمنان دادهاند و امسال هم قطعاً همینگونه خواهد بود.
*معصومه مهری
