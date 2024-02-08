به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: هم‌اکنون سوخت هواپیما با قیمت لیتری ۶۰۰ هزار تومان به شرکت‌های هوایی عرضه می‌شود که در مقایسه با قیمت سهمیه‌ای بنزین در بازار آزاد هزار و ۵۰۰ عرضه می‌شود که طی جلسات اخیر موضوع افزایش قیمت سوخت هواپیما در دولت مطرح شد که به دلیل احترام به وزیر راه و شهرسازی این طرح لغو شد.

بذرپاش تصریح کرد: در خصوص ترخیص قطعات هواپیما و تسهیلات به شرکت‌های هواپیمایی هر همکاری که نیاز باشد قطعاً خواهیم داشت و شرکت‌های هوایی به شرکت فرودگاهی کشور بدهی دارند بنا شد تا مراعات ایرلاین کنیم که موانعی در خصوص انجام پروازها رخ ندهد.

وی گفت: در صورت بروز تأخیرات هم باید نماینده شرکت هواپیمایی پاسخگو باشد؛ توسعه فرودگاه امام در راستای تبدیل به هاب منطقه‌ای آغاز شده است و تا ۴ سال آینده به هدف‌گذاری در موضوع هاب منطقه دست پیدا کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی پروژه بندری داریم که تا قبل از سال جدید با حضور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود، اغلب بنادر ما سرمایه‌گذاری خارجی دارند، چینی‌ها هم برای بنادر شمال و جنوب کشور آماده سرمایه‌گذاری هستند.

بذرپاش تصریح کرد: شهر ساحلی جدید خلیج فارس و مکران مرکزی عملیات اجرایی آن آغاز شد. همچنین در برخی شهرهای جدید چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنند.

بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی در صنعت هوایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی امروز (۱۷ بهمن‌ماه) در آئین افتتاح و بهره‌برداری از ۸ پروژه در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به ارزش بیش‌از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، گفت: طی یک ماه گذشته که افتخار خدمت در این وزارتخانه را دارم، متوجه شدم که اقدامات بسیار اثر بخشی در این عرصه انجام شده‌است و البته صبح امروز با شرکت در جلسه‌ای که در سازمان هواپیمایی داشتم، متوجه شدم که اقدامات اثرگذاری در بی‌اثر کردن تحریم‌ها برای حوزه حمل و نقل هوایی انجام شده‌است.

وی تأکید کرد: آنچه امروز در حوزه حمل و نقل هوایی باید مورد توجه قرار گیرد، کلید واژه‌ای به نام سرمایه اجتماعی است که مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد.

ترمیم حقوق کارکنان بخش هوایی / لغو مجوز ایرلاین‌های متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۱۷ بهمن‌ماه) در آئین افتتاح و بهره‌برداری از ۸ پروژه در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به ارزش بیش‌از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، گفت: صنعت هوایی ما با وجود تمام موانع و مشکلات، روبه جلو حرکت می‌کند. زمانی که از کلمه صنعت استفاده می‌کنیم قطعاً باید مؤلفه‌های داشته باشد و صنعت دارای مؤلفه‌های قیمت، مشتری و تکنولوژی خواهد بود.

وی گفت: صنعت به معنای خرید هواپیما و بلیت نیست؛ قطعاً باید در صنعت مدیریت‌های حرفه‌ای باشد و اگر دیدگاه ما به صنعت درست نباشد با موانع روبه رو خواهیم شد.

بذرپاش تصریح کرد: صنعت هوایی کشور بسیار مورد قضاوت مردم است و باید عملکرد این بخش را با کیفیت و خدمات بهتر عرضه کنیم تا نظرات مردم مثبت شود. یکی از موضوعات صنعت، تصویری است که در ذهن مردم حک شده؛ در راستای استفاده مردم از صنعت، دارای ایراداتی مانند توسعه ناوگان هستیم که باید به هر نحوی توسعه ناوگان را الویت قرار دهیم و تحریم نباید تأثیری در صنعت کشور ما داشته باشد.

این مقام مسؤول افزود: حوزه قیمت‌گذاری بلیت‌های هواپیمایی را به طور جد پیگیری می‌کنم و از شرکت‌های هواپیمایی برای خرید هواپیما دعوت خواهیم کرد و اگر در این راستای شرکت‌های هواپیمایی نیاز به مجوز و تسهیلات باشند؛ قطعاً وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های لازم را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مشتری‌مداری الویت دوم وزارت راه و شهرسازی است و باید خدمات رفاهی حمل نقل را توسعه دهیم. در سفرهای خارجی الویت رفاه و اقتصاد هر کشور، فرودگاه آن مقصد است و افتتاح‌های اخیر در حوزه هوایی و فرودگاهی کشور اتفاقات خوبی بود که رخ داد. البته موضوعات رسیدگی به پرسنل حائز اهمیت است و خلبانان و بخش‌های کنترلر، فنی و پشتیبانی نیز باید حقوق آنها اصلاح شود تا کارکنان این بخش انگیزه‌های داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: بلیت در تمام بخش‌های حمل و نقل کشور دارای اهمیت است و اگر ایرلاین هوایی دچار تخلف در راستای فروش بلیت شوند؛ بدون شک مطمئن باشند تا آخرین لحظه برای باطل کردن مجوز آن شرکت مقاومت خواهم کرد. زمانی که سوخت ۶۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم؛ در دولت برای افزایش سوخت هواپیما مسائلی مطرح شد اما به احترام وزیر راه و شهرسازی این اقدام را اجرا نکردند در نتیجه شرکت‌های هوایی بهانه‌ای بر گرانی بیش‌از اندازه بلیت نخواهند داشت.

تأمین ۵۰۰ واگن مسافری / ساخت واگن مسافری از طریق تهاتر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۱۶ بهمن‌ماه) در مراسم ورود ۶۸۵ دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به شبکه ریلی، گفت: چندین پروژه بزرگ زیرساختی صنعت ریلی در یک سال گذشته به بهره‌برداری رسید که برخی از آن‌ها سال‌ها سرمایه گذاری شده و معطل مانده بود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: پروژه همدان به سنندج یکی از خطوط اصلی ریلی کشور بود که استان کردستان را از بن بست ریلی خارج و به شبکه ریلی متصل کرد.

وی افزود: با اتصال هر استان به شبکه ریلی توسعه اقتصادی آن جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند و با تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، شرایط برای سرمایه‌گذاری در آن استان فراهم می‌شود که می‌توانیم نتایج آن را در سال‌های آینده ببینیم. این پروژه در کریدور شرقی_ غربی نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: راه‌آهن چابهار به زاهدان نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و بندر راهبردی چابهار را به منطقه مرکزی کشور متصل می‌کند. پروژه شهرکرد به اصفهان نیز تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر راه شهرسازی در پایان گفت: هر شرکتی که امکان ساخت واگن مسافری دارد از طریق تهاتر نفت برای تأمین واگن مسافری، وارد میدان شود. قرارداد تأمین ۵۰۰ واگن مسافری از طریق تولید داخل یا واردات تا پایان سال منعقد شود.

رشد ترانزیت غیرنفتی در دولت سیزدهم طی یک دهه اخیر

جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه ترانزیت جاده‌ای در دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشته است، گفت: در دهه گذشته یک روند پر از نوسان در ترانزیت جاده‌ای را پشت سر گذاشتیم و صعود ترانزیت به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برمی‌گردد که حدود ۱۲ میلیون تن کالا (۱۲.۳) میزان ترانزیت، ثبت شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ که مربوط به دوره بیماری کرونا است؛ ترانزیت کشور با نزول همراه بود که با انسداد مرزها به دلیل محدودیت‌های جهان برای مقابله با این بیماری رخ داد که میزان ترانزیت ۴.۶ میلیون تن را در آمار ترانزیت جاده‌ای ثبت کرد که کمترین میزان در یک دهه گذشته بود.

وی تصریح کرد: پس‌از اتمام دوره کرونا مجدد آمارهای ترانزیت جاده‌ای رشد پیدا کرد و در ۱۰ ماه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد ۱۱.۴ میلیون تن در مقایسه با مشابه سال گذشته بودیم که در حمل کالاهای نفتی و غیرنفتی میزان رشد معناداری را در پی داشتیم. به طور معمول افزایش‌ها تابع میزان ترانزیت نفتی یا سوختی است اما امسال و سال گذشته (۱۴۰۱) توانستیم در حوزه کالاهای غیرنفتی نیز رشد مستمری را در آمارهای کشور ثبت کنیم.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: از بندر شهید رجایی (بندرعباس) با ۲.۶ میلیون تن، مرز پردیس خان با ۲.۲ میلیون تن و مرز باشماق به دلیل ترانزیت با اقلیم کردستان عراق دارای بیشترین آمار میزان ترانزیت طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ هستند.

تحویل ۵۸ هزار واحد نوسازی شده در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، میزان نوسازی در بافت‌های فرسوده و همچنین تحویل واحدها مسکونی در این بافت‌ها که در طی دولت سیزدهم با حمایت شهرداری‌ها روند نوسازی آنها انجام و به مردم تحویل شد را تشریح کرد و گفت: در دوازدهمین سلسله بهره‌برداری و افتتاح گروهی واحدهای نوسازی شده در بافت‌های ناکارآمد شهری که هم زمان با سفر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان انجام شد، یکهزار و ۱۷۰ واحد دیگر در بافت‌های فرسوده به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: با افتتاح‌های واحدهای نوسازی شده در دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان میزان واحدهای نوسازی در این بافت‌ها به ۵۷ هزار و ۸۶۱ واحد رسید. طی دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۱۶ هزار واحد مسکونی در دست نوسازی قرار گرفت که از این میزان ۵۷ هزار و ۸۶۱ واحد نوسازی و تحویل شد و مابقی نیز در دست انجام است.

تبدیل مناطق آزاد به محل تجمع سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: باید با تلاش مضاعف در این فرصت باقیمانده تا پایان سال فعالیت کنیم تا کارها در اسفند به نتیجه برسد و پرونده سال مالی به شکل مطلوبی بسته شود. اقدامات مناسبی برای «بهشت سرمایه‌گذاری» انجام شده و اگر مناطق آزاد را به محل حضور سرمایه‌گذارها تبدیل کنیم، نگاه‌ها به این مناطق کاملاً تغییر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به لزوم تعامل دائم با سرمایه‌گذاران افزود: منتظر حضور و درخواست جلسه سرمایه‌گذاران نمانید و با مراجعه شخصی به آنها زمان را از دست ندهید؛ از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی برای آنها جذابیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنید. از طرح‌های سرمایه‌گذاران استقبال کنید؛ اینگونه نباشد که صرفاً از میان ۱۰۰۰ بسته ارائه شده حق انتخاب داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تا پایان سال باید حداقل ۴۰۰ طرح سرمایه‌گذاری اجرایی شود، گفت: مشکلات و موانع سر راه سرمایه‌گذاران را برطرف کنید و اجازه ندهید معطل چالش‌های بین دستگاهی بمانند؛ پیگیری‌های لازم را انجام دهید تا طرح‌ها به مرحله اجرا و احداث برسد.

الزام اخذ مجوز آگهی پیش فروش از اداره کل راه و شهرسازی «تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه هرگونه انتشار تبلیغات جهت پیش فروش ساختمان نیاز به صدور مجوز انتشار آگهی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعدد تخلفات و پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در محاکم قضائی استان تهران ضمن اعلام مجدد لزوم صدور مجوز آگهی انتشار و تبلیغات اعلام می‌کنیم مسئولیت قانونی و حقوقی مشکلات ایجاد شده برای مردم بر عهده رسانه‌هایی است که بدون مجوز اقدام می‌کنند.

جنتی در پایان هر نوع تبلیغات در فضای فیزیکی و مجازی را در حیطه همین قانون اعلام کرد.

رشد ۴۰.۵ درصدی ترانزیت کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: براساس آمار موجود در وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰ ماه نخست امسال مجموعاً ۱۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۱۰ ماه، ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب با عملکرد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ۸ میلیون و ۵۶۱ هزار تن، افزایش ۸۸.۵ و ۲۵.۲ درصدی را نسبت به ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رقم زده‌است.

دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور افزود: از مجموع عملکرد فوق، سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به‌ترتیب برابر با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون و ۲۶۱ هزار تن است که در بخش‌های جاده‌ای و ریلی، به‌ترتیب رشد ۴۶ درصدی و یک درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل محقق شده‌است.

ساخت واحدهای ۲۵ متری مسکن مانعی بزرگ برای قانون فرزندآوری

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه واحدهای ۲۵ متر نباید به عنوان «مسکن اقتصادی» در بازار مسکن حاکم شود، گفت: واحدهای مسکونی کوچک متراژ یا به اصطلاح «مسکن اقتصادی» در اقتصاد معنا و مفهومی نخواهد داشت. زیرا اگر مسکن در واحدهای کوچک متراژ به تعداد زیادی در بازار مسکن عرضه شود، نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد عده‌ای توجه به مخالفت دولت ندارند.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: در ابتدای دولت سیزدهم قانون جوانی جمعیت و تشویق خانوار برای افزایش تعداد فرزندان به پای کار آمد بنابراین اگر این واحدهای کوچک متراژ در بازار مسکن باب شود این قانون به زمین خواهد ماند زیرا هرچه متراژ واحدهای مسکونی رو به کاهش حرکت کند خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی عرضه بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد.