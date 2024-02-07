جلب مشارکت مردم برگ برنده مدیریت مصرف سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در نشست هم اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور گفت: از مدیران شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق یک تشکر ویژه می‌کنم، زیرا در حوادث اخیر هر گاه که تماس گرفتیم خود مدیران پاسخگو بودند و در میدان حضور داشتند و کارها را پیگیری می‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه تابستان ١٤٠٣، باید تا پایان اردیبهشت به اولویت نخست برسیم، افزود: معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر از گشایش مرحله دوم LC مربوط به اجرای طرح هوشمندسازی صنعت برق خبر داده و با این برنامه LC و پرداخت‌هایی که در این زمینه شده است ما باید تا پایان اردیبهشت به برنامه اولویت دار نخست دست یابیم.

پیرپیران گفت: مدیریت مصرف در حوزه خانگی -اپراتور انرژی- موضوعی جدی است که وزیر نیرو بر آن تاکید دارد. باید پذیرفت که اگر در تابستان ١٤٠٣ کاهش مصرف در بخش خانگی و تجاری اتفاق نیفتد، با مشکل جدی مواجه خواهیم بود، بنابراین قرار شد مدیران عامل، مدیران مدیریت مصرف خودشان را به طور کامل هماهنگ کنند.

وی افزود: تعاملات با مشتریان و متقاضیان از دیگر موضوعات مهم است، ما دو بحث را پیگیری کردیم؛ در حوزه بهره‌برداری، توزیع استان تهران و در حوزه مشترکان، توزیع استان اصفهان به عنوان پایلوت انتخاب شد، زیرساخت‌ها آماده شده است، اولین اولویت ما در این زمینه خدمات غیرحضوری است، ولی اگر تبدیل به مراجعات حضوری شد باید از فرمت مشخص استفاده شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ابراز نگرانی درباره توسعه رمزارزها و برق‌های غیرمجاز با توجه به افزایش نرخ دلار و قیمت برق، از مدیران عامل شرکت‌ها خواست در این زمینه کارگروه‌های استانی تشکیل دهند و به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت به روزرسانی انشعاب‌ها افزود: قرار شد هزینه‌های انشعابات به شرکت‌های توزیع در دو ماه آینده پرداخت شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با توجه به در پیش بودن انتخابات، از مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق خواست تا در حوزه‌هایی که قرار است در آن انتخابات الکترونیکی برگزار شود، توجه شود که آنتن‌های مخابراتی در حوزه‌های رأی‌گیری در صورت لزوم حتماً دیزل برای تأمین برق داشته باشند، همچنین برق شعب اخذ رأی به صورت پایدار در زمان رأی‌گیری تأمین شود.