به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیرپیران پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نگاه وزارت نیرو و شرکت توانیر این است که با اقدامات انجام شده بتوانیم تابستان ۱۴۰۳ را همانند سال‌های قبل بدون خاموشی سپری کنیم و در همین راستا برنامه‌ریزی‌های جامعی در خصوص هوشمندسازی مشترکین مدیریت و کنترل شبکه‌ها صورت گرفته و در زمینه کاهش تلفات نیز برنامه تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا کاهش تلفات شبکه توزیع را داشته باشیم، ادامه داد: ارائه خدمات ساده به مردم از جمله برنامه است تا مردم بتوانند بدون مراجعه فیزیکی به ادارات از برنامه‌ها و خدمات بهره‌مند شوند.

هوشمندسازی مشترکان

وی درباره هوشمندسازی مشترکان گفت: طبق برنامه مشترکان کشاورزی تا یکی دو ماه آینده به صورت ۱۰۰ هوشمندسازی می‌شود و مشترکین بخش صنعت و خارج از شهرک‌های صنعتی و فیدرهای صنعتی نیز تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به سیستم هوشمند رؤیت پذیر و کنترل‌پذیر مجهز می‌شوند.

پیرپیران ادامه داد: همچنین در سال جاری بیش از ۵۰ درصد ادارات تابع وزارتخانه‌های مختلف نیز مجهز به سیستم هوشمند رؤیت پذیری و کنترل پذیری شدند و تا پایان اردیبهشت ماه آینده این طرح کامل می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره هوشمندسازی مشترکان بخش خانگی گفت: هوشمند سازی کنتورهای مشترکین بخش خانگی نیز و مشترکینی که دو برابر بالای الگو، مصرف دارند و مشترکین تجاری که بالای ۱۰۰۰ کیلووات ساعت مصرف می‌کنند جزو برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: تلاش داریم طبق برنامه میان مدت بتوانیم مشترکین بخش خانگی و مشترکین تجاری را مجهز به کنترل و سیستم هوشمند کنیم و طبق برنامه میان مدت تمامی مشترکان صنعتی هم به سامانه کنترل هوشمند مجهز می‌شوند.

شبکه‌های برق هم هوشمند می‌شوند

وی افزود: همچنین برنامه‌ای را برای هوشمندسازی شبکه در نقاط مورد نیاز برای ارسال و انتقال اطلاعات درایم تا اگر ضعفی وجود دارد برطرف شود.

پیرپیران با اشاره به مشوق‌های حمایتی که از سال ۱۴۰۰ شروع شد، طبق این طرح پاداش صرفه‌جویی برای مشترکین بخش خانگی اجرا شد و بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تمامی مشترکان بخش خانگی که مصرف آنها نسبت به سال قبل کمتر بود مشمول پاداش صرفه‌جویی شدند.

معاون هماهنگی توانیر ادامه داد: نگاهی به میانگین مصرف بخش خانگی طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که هر ساله حداقل ۴ کیلووات ساعت میانگین مصرف مشترکان بخش خانگی افزوده می‌شد اما در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نه تنها میانگین مصرف افزایش نیافت بلکه میزان مصرف بین مشترکین بخش خانگی کاهش یافت و اگر این کاهش رخ نمی‌داد و با ۴ درصد افزایش سالیانه مواجه بودیم باید امسال حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ مگاوات پیک بار شبکه افزایش می‌یافت.