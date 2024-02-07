آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نامه اجرایی واردات خودرو سواری توسط جانبازان موضوع بند و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اصلاح و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که از مهم‌ترین موارد اصلاحی حذف شرط عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال است.

در این مصوبه آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۰/۰۲/۲۳۳۱۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- تبصره زیر به ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

«تبصره - نظام اولویت دهی امکان واردات خودرو توسط جانبازان متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیت‌های موجود خواهد بود.»

۲- در بند (۱) ماده (۱۷) پس از عبارت «قطع نخاع» عبارت «یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور» اضافه و تبصره زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره - جانبازان می‌توانند با توجه به غیرتجاری، بودن بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران راساً نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تأییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.»

۳- ماده (۲۰) حذف شد.