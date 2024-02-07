جشنواره گل تیم ملی فوتسال بانوان برابر قرقیزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در دومین دیدار از مسابقات کافا به مصاف تیم ملی قرقیزستان رفت موفق شد با یک پیروزی پرگل حریف خود را شکست داد.

نیمه اول این بازی با برتری ۳ بر صفر ملی پوشان ایران به پایان رسید و در نیمه دوم هم با به ثمر رساندن ۸ گل موفق شدند در مجموع با نتیجه پر گل ۱۱ بر صفر قرقیزستان را در هم بکوبند.

برای تیم ملی ایران در این بازی فرشته خسروی، سارا شیربیگی (۴ گل)، فاطمه حسینی (۲ گل)، مهتاب بنایی (۲ گل)، الهام عنافجه و زیبا افروغ گلزنی کردند.

گفتنی است، سومین دیدار ایران برابر ترکمنستان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی و ۱۴:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود. ملی پوشان ایران در اولین دیدار خود با ۵ گل ازبکستان را از پیش رو برداشتند.