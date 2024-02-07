به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر از ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه ۱۸ بهمن در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ رو در روی هم قرار میگیرند تا حریف اردن در دیدار پایانی این رقابتها مشخص شود.
مسؤولان برگزار کننده مسابقات در مانیتوری که در رختکن تیم ملی ایران قرار دارد به زبان فارسی «خوش آمدید» را برای بازیکنان و اعضای کادر فنی درج کرده اند. رختکن تیم ملی ایران آماده حضور بازیکنان شده است.
بیرون ورزشگاه الثمامه آدمکهایی وجود دارند که با حرکاتی که از خود نمایش میدهند باعث سرگرمی هواداران شده اند.
کانون هواداری فدراسیون فوتبال قطر برای هرکدام از هواداران این تیم پرچم این کشور را تهیه کرده و در کنار صندلیها قرار داده است تا به تشویق این تیم بپردازند.
گروههای مختلف موسیقی در اطراف ورزشگاه به برگزاری برنامههای مختلف پرداختند.
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