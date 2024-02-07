رسانه آمریکایی: آخرین فرصت نسل طلایی «ایران» برای کسب افتخار

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم ملی فوتبال قطر خواهد رفت و در صورتی که در این دیدار پیروز شود می‌تواند به ۴۷ سال ناکامی در راهیابی به دیدار نهایی این مسابقات پایان دهد و خود را در آستانه کسب عنوان قهرمانی این مسابقات ببیند.

پایگاه خبری «ESPN» در مطلبی با عنوان «رقص آخر» در خصوص تیم ملی ایران نوشت: این آخرین فرصت نسل طلایی ایران برای افتخار آفرینی است. ایران در اکتبر گذشته موفق شد قطر را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد و در ۶ دیدار اخیر خود برابر این تیم به برتری رسیده است و در این ۶ دیدار در مجموع با نتیجه ۱۱ بر یک از حریف خود پیش است.