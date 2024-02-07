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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

رسانه آمریکایی: آخرین فرصت نسل طلایی «ایران» برای کسب افتخار

رسانه آمریکایی: آخرین فرصت نسل طلایی «ایران» برای کسب افتخار

یک رسانه آمریکایی دیدار ایران و قطر را به عنوان آخرین فرصت نسل طلایی ایران برای کسب قهرمانی آسیا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم ملی فوتبال قطر خواهد رفت و در صورتی که در این دیدار پیروز شود می‌تواند به ۴۷ سال ناکامی در راهیابی به دیدار نهایی این مسابقات پایان دهد و خود را در آستانه کسب عنوان قهرمانی این مسابقات ببیند.

پایگاه خبری «ESPN» در مطلبی با عنوان «رقص آخر» در خصوص تیم ملی ایران نوشت: این آخرین فرصت نسل طلایی ایران برای افتخار آفرینی است. ایران در اکتبر گذشته موفق شد قطر را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد و در ۶ دیدار اخیر خود برابر این تیم به برتری رسیده است و در این ۶ دیدار در مجموع با نتیجه ۱۱ بر یک از حریف خود پیش است.

کد مطلب 6017413

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
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      بچه ها اگه مثل نیمه دوم ژاپن، بازی کنن، خیلی راحت قطرو میبریم. نتایج گذشته رو باید فراموش کنیم وگرنه مثل دیشب کره، از نتیجه شوکه خواهیم شد!
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      رسیدن به گل زود هنگام، گره از کار ایران باز میکنه . ضمن اینکه گلهای بعدی هم روحیه برگشت به بازی تیم مقابل رو ضعیف تر خواهد کرد و هم جلو ناداوری رو میگیره.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      انشالله می‌بریم قطر را

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