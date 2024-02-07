آمار ۱۰۰ درصد قهرمانی ایران در فینال جام ملت های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شامگاه چهارشنبه و در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا رو در روی تیم ملی قطر قرار خواهد گرفت. این بازی دومین تیم راه یافته به مرحله فینال مسابقات را مشخص خواهد کرد و فینال این دوره از مسابقات روز شنبه ۲۱ بهمن به مصاف هم خواهند رفت.
تیم ملی ایران تاکنون ۳ بار توانسته عنوان قهرمانی مسابقات را در سالهای ۱۹۶۸، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ به دست آورد و اگر امسال هم چنین اتفاقی رخ دهد پس از ۴۸ سال بار دیگر ایران عنوان قهرمانی رقابتها را از آن خود خواهد کرد.
علاوه بر این از آخرین حضور ایران در مرحله فینال مسابقات هم ۴۸ سال میگذرد و این بدان معناست که تیم ملی کشورمان هربار به فینال جام ملتها رسیده توانسته عنوان قهرمانی را به دست آورد. در حال حاضر ژاپن با کسب ۴ عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم آسیا است و پس از آن ایران با ۳ عنوان قهرمانی قرار دارد.
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