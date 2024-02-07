کشاورزان ایتالیا با وسایل نقلیه دست به اعتصاب زدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، به دنبال اعتراضهای کشاورزان در کشورهای مختلف اروپایی امروز چهارشنبه کشاورزان ایتالیاتی در سراسر این کشور با وسایل خود به خیابانها آمدند.
کشاورزان هلندی و بلژیکی نیز روز پنجشنبه به موج تظاهراتی که همکاران فرانسوی آنها در ماه ژانویه آغاز کردهاند، پیوستند و بعد از فرانسه تظاهرات کشاورزان به آلمان، لهستان، رومانی و یونان نیز گسترش یافته است.
سیاست بسیار پیچیده اروپا، درآمدهای بسیار پایین، تورم، رقابت خارجی، افزایش معیارها و افزایش بهای سوخت، مطالباتی هستند که کشاورزان اروپایی دارند و اساساً خواستههای آنها در همه کشورهای اروپایی یکسان است.
کمیسیون اروپا در تلاش برای فرو نشاندن خشم کشاورزان پنجشنبه گذشته وعده داد برای دفاع از «منافع مشروع» کشاورزان اتحادیه اروپا، به ویژه با کاهش «بار اداری» سیاست مشترک کشاورزی تدابیری را اتخاذ
در هفتههای اخیر، کشاورزان کشورهای اروپایی نسبت به افزایش بار مالی، واردات محصولات کشاورزی، افزایش قیمت سوخت دیزل و سایر اقدامات نامطلوب اتحادیه اروپا در این بخش اعتراض کردهاند. این اعتراضات ثبات سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا را به ویژه در بحبوحه افزایش هزینههای نظامی زیر سوال میبرد.
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